Ad Haïti, il giorno del matrimonio deve fare scintille!

I novelli sposi si baciano per la prima volta in chiesa. Forêt des Pins, Dipartimento Ovest, gennaio 2017. Valérie Baeriswyl

Nessuno vuole mancare la sua foto della cerimonia. Tabarre, Dipartimento Ovest, dicembre 2016. Valerie Baeriswyl

Una corale maschile canta durante un matrimonio in chiesa, Cap Haïtien, Dipartimento Nord, ottobre 2017. Valerie Baeriswyl

Sherline dà gli ultimi ritocchi al suo abito da sposa il giorno del matrimonio. Dietro di lei la testimone davanti allo specchio. Léogâne, Dipartimento Ovest, ottobre 2017. Valerie Baeriswyl

Gli spostamenti durante i matrimoni avvengono spesso in gruppi, perché in campagna solo poche persone possiedono un'automobile. La solidarietà prima di tutto. Deschapelles, DIpartimento Artibonite, novembre 2017. Valerie Baeriswyl

Gli abiti da sposa vanno sistemati. Per fortuna c'è un sarto nel quartiere. Dipartimento Ovest, dicembre 2017. Valerie Baeriswyl

Durante un matrimonio nella chiesa di St. Pierre. Pétionville, Dipartimento Ovest, dicembre 2016. Valerie Baeriswyl

Invitati al matrimonio si fanno fotografare davanti alla chiesa. Fôret des Pins, Dipartimento Ovest, gennaio 2017. Valerie Baeriswyl

Matrimonio di membri della diaspora in un albergo di lusso sulla Côte des Arcadins. Una zia sulla sfondo osserva la sessione di fotografie con le damigelle d'onore e la sposa, in bianco all'americana. Côtes des Arcadins, dicembre 2016. Valerie Baeriswyl

Lo sposo alla ricerca della giarrettiera. Port-au-Prince, Dipartimento Ovest, febbraio 2019 Valerie Baeriswyl

La confessione della sposa davanti al parroco prima della cerimonia di nozze. Anche lo sposo farà lo stesso. Bouli, Dipartimento Centro, dicembre 2018. Valerie Baeriswyl

Ad Haiti spesso le persone che ritengono di non essere abbastanza eleganti non osano entrare in chiesa. Cité Soleil, Port-au-Prince, dicembre 2016 Valerie Baeriswyl

Uomini invitati a un matrimonio scaricano un generatore che servirà ad alimentare l'impianto audio della chiesa durante la cerimonia. L'elettricità non è sempre disponibile nella campagna haitiana. Deschapelles, Dipartimento Artibonite, novembre 2017 Valerie Baeriswyl

Il vestito della sposa è esposto nel soggiorno della casa. Spesso i vestiti sono affittati per un giorno. Per i matrimoni più opulenti, talvolta una persona emigrata all'estero porta un abito dagli Stati Uniti, per esempio. Bouli, Dipartimento Centro, gennaio 2018. Valerie Baeriswyl

Una coppia in posa davanti alla propria casa. In genere si ridipingono gli spazi dove gli sposi vivranno insieme. Baie-de-Henne, Dipartimento Nord-Ovest, ottobre 2018. Valerie Baeriswyl

Una damigella d'onore si mette il rossetto. Forêt des Pins, Dipartimento Ovest, gennaio 2017. Valerie Baeriswyl

Solo perché siamo poveri non significa che non possiamo avere un matrimonio hollywoodiano. Con la generosità propria della gente del Sud, gli haitiani possono spendere i risparmi di una vita in un solo giorno. L'obiettivo di Valérie Baeriswyl è testimone.

Marc-André Miserez

Valéry Baeriswyl (foto)

Come era solita fare in Svizzera, Valérie si infila dietro le quinte dei matrimoni haitiani per catturare "l'ansia mista a euforia, preludio universale ai voti dell'amore eterno".

"Ho preso barche, motociclette, furgoni e asini. Mi sono infilata in matrimoni contadini e in palazzi di panna montata nei bellissimi quartieri di Port-au-Prince, tra i ciottoli delle baraccopoli, ma anche nelle sale in affitto dove ciò che resta della classe media haitiana crede ancora in un futuro possibile", scrive nel preambolo di questo reportage, che l'anno scorso le è valso una borsa di studio dell'agenzia di stampa Reuters.

Ora sta cercando un editore per realizzare un libro su questa "eccezionale vetrina delle tradizioni, dell'americanizzazione di un'isola, dei divari sociali e delle resistenze quotidiane".