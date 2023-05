Parlamenti giovanili, uno strumento di integrazione

"I bambini e i giovani non possono votare ed eleggere. Per questo è molto importante che siano integrati attraverso i Parlamenti dei giovani e dei bambini". È quanto afferma Nicolas Mauron, 18 anni, membro del Parlamento dei giovani del Canton Berna.

Céline Stegmüller

Céline è arrivata a swissinfo.ch nel 2018 come video giornalista per il progetto "Nouvo in English" subito dopo essersi laureata all'accademia di giornalismo e dei media (AJM) dell'Università di Neuchâtel. Originaria del Ticino, scrive, filma, e intervista persone in tutta la Svizzera da quando ha ricevuto il suo primo tesserino stampa, a 11 anni durante una gita scolastica. Renat Kuenzi Studi in scienze politiche e storia all'Università di Berna. Esperienze presso Reuters, Der Bund, Berner Zeitung e Radio Förderband. Interessato alla pratica della moderna democrazia diretta svizzera in tutte le sue sfaccettature. Sempre al centro: il cittadino.

Gli oltre 80 Parlamenti giovanili in Svizzera sono piattaforme gestite direttamente dai loro membri, dove ragazzi e ragazze tra i 15 e i 25 anni possono acquisire know-how e competenze. Il loro coinvolgimento è volontario: il motto è auto-motivazione, auto-organizzazione e auto-imprenditorialità.

I Parlamenti dei giovani sono aperti a tutti e tutte, indipendentemente dal livello di istruzione o dalla cittadinanza. In termini di età, Tarik Boukris, 20 anni, del Parlamento dei giovani del Canton Soletta, avrebbe potuto già partecipare alle votazioni e alle elezioni in Svizzera due anni fa. Tuttavia, poiché non ha ancora la cittadinanza svizzera (la procedura di naturalizzazione è in corso) è ancora escluso dai diritti politici, anche se capisce la democrazia meglio di buona parte dell’elettorato svizzero.

Per quanto riguarda il know-how e le competenze, si tratta di comprendere il sistema politico della democrazia svizzera, la creazione di reti, la gestione di bilanci e finanze, ma anche la comunicazione politica, in particolare la sicurezza nel parlare in pubblico.

Questi punti sono stati menzionati da diversi membri dei Parlamenti giovanili che abbiamo intervistato durante un weekend di workshop presso la federazione FSPG, a Berna. Per la maggior parte di loro, si è trattato di un'immediata applicazione pratica di ciò che avevano imparato e di una prima intervista rilasciata a un media.