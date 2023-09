Perché si vota dall'estero?

Perché partecipate alle votazioni e alle elezioni? È la domanda che abbiamo posto agli svizzeri e alle svizzere presenti all'ultimo Congresso dell'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE).

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2023 - 13:19

In vista delle elezioni federali di ottobre 2023, SWI swissinfo.ch ha interpellato le svizzere e gli svizzeri residenti all'estero arrivati da tutto il mondo nella Confederazione in occasione del Congresso annuale dell'OSE. Abbiamo chiesto loro quali sono le ragioni per cui partecipano a votazioni ed elezioni.

Molte delle persone espatriate ritengono che la democrazia diretta sia un privilegio e che sia dunque loro dovere esercitare i diritti politici.

Altre hanno parlato del fatto di volere, un giorno, ritornare nella Confederazione. In quest'ottica, è importante per loro continuare ad avere voce in capitolo.

Infine, alcuni temi di votazione, come le pensioni, l'assicurazione malattia o il matrimonio per tutte e tutti riguardano direttamente anche la Quinta svizzera.

Quale diritto di voto e per chi?

Dal 1992, i cittadini e le cittadine di nazionalità svizzera conservano il diritto di voto quando si trasferiscono in un altro Paese. La diaspora può partecipare alle votazioni federali e alle elezioni del Consiglio nazionale (Camera bassa). La partecipazione alle votazioni ed elezioni cantonali (alle quali sono subordinate le elezioni della Camera alta del Parlamento federale, il Consiglio degli Stati) è regolata dalle legislazioni dei singoli Cantoni.

Dieci Cantoni autorizzano svizzeri e svizzere all'estero a partecipare alle elezioni e alle votazioni cantonali. Si tratta di: Basilea Campagna, Berna, Friburgo, Ginevra, Grigioni, Giura, Neuchâtel, Svitto, Soletta e Ticino. Argovia, Basilea Città e Zurigo, invece, consentono la partecipazione solo alle elezioni del Consiglio degli Stati.

+ Opuscolo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sui diritti politici degli svizzeri e delle svizzere all'estero.Link esterno