Quando il design di moda svizzero ed egiziano si incontrano

Dopo dodici settimane di scambio, cinque giovani designer selezionati per la prima residenza di moda organizzata a Zurigo e al Cairo da Fashion Revolution hanno presentato al pubblico i risultati del loro lavoro.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2023

Céline Stegmüller

Céline è arrivata a swissinfo.ch nel 2018 come video giornalista per il progetto "Nouvo in English" subito dopo essersi laureata all'accademia di giornalismo e dei media (AJM) dell'Università di Neuchâtel. Originaria del Ticino, scrive, filma, e intervista persone in tutta la Svizzera da quando ha ricevuto il suo primo tesserino stampa, a 11 anni durante una gita scolastica. Sara Ibrahim

Mi occupo di questioni legate all’impatto delle nuove tecnologie sulla nostra società. Siamo coscienti della rivoluzione in atto e delle sue conseguenze? Hobby preferito: pensiero libero. Tic frequente: troppe domande.

Nell'ampio locale dell'ex poligono di tiro della polizia zurighese c'è gran fermento. Designer e membri dell'organizzazione accendono i riflettori sulle loro creazioni e sistemano gli ultimi dettagli dell'esposizione. Poco più tardi, decine di persone curiose sbucano dalla provvisoria scala di metallo e si spargono attorno agli stand sui quali le stiliste e gli stilisti hanno messo in bella mostra cappellini, gonne, gioielli e borsette.

A prima vista poco accomuna le creazioni esposte, se non che sono tutte opere realizzate a partire da tessuti riciclati. Una tovaglia ricamata si è trasformata in gonna, una spugna in un cappellino. "Il tema dell'upcycling si è sviluppato con il tempo, è stato un caso che tutti i designer selezionati s'interessassero a questa tecnica" spiega Jamil Mokhtar, co-direttore di Fashion Revolution Svizzera. "Quando si vede il mercato degli abiti di seconda mano in Egitto, che arrivano dalla Svizzera o dai Paesi occidentali in generale, penso che questo tema sia molto pertinente."

Per Alaa Abo El Goud, creare dei vestiti a partire da tessili di seconda mano era una nuova esperienza. "Quello che cercavo al Cairo e che non ho trovato era un mentore che mi guidasse, e ho scoperto qui [in Svizzera] come funziona l'upcycling. Questo mi ha aiutata ad allargare i miei orizzonti e a pensare diversamente nel fare arte tessile."

La residenza di moda organizzata da Fashion Revolution Svizzera ed Egitto era un progetto pilota che l'associazione spera di potere riproporre.