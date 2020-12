2020: un anno solitario ma d'oro per i vignettisti svizzeri

"Mi vedono e mi sentono tutti?" Nell'anno in cui tutto viene organizzato in videoconferenza e le consegne di pasti a domicilio dilagano, anche "l'ultima cena" viene reinterpretata... Felix Schaad / Tages Anzeiger

I timori legati alla pandemia hanno spinto le masse a fare scorte. Proprio come i criceti. Marina Lutz

Niente "nottamboli", bensì "Chiuso fino al 10 dicembre": un remake del celebre dipinto di Edward Hopper. I fiocchi di neve sono particelle di coronavirus. Marco Ratschiller

In prima fila nella lotta alla pandemia in Svizzera, Daniel Koch, capo della Sezione malattie trasmissibili presso l'Ufficio federale della sanità pubblica fino al mese di maggio 2020, è stato soprannominato dai media "Mr Coronavirus". Regina Vetter

"Costumi da bagno 2020" Gabriel Giger

Joe Biden si mette al lavoro. Peter Schrank / Business Post

Con le foglie, in novembre è caduto anche... Donald Trump. Stephan Lütolf

"L'uomo in quarantena": chiara allusione al romanzo di Max Frisch, "L'uomo nell'Olocene". Ruedi Widmer / WOZ

Operatori sanitari in prima linea nella guerra alla Covid-19. Ramses Morales

Fitness "casalingo" durante il lockdown. Bénédicte Sambo

Le ultime parole di George Floyd, ucciso da poliziotti a Minneapolis in maggio. La sua morte ha scatenato proteste contro la brutalità della polizia in tutto il mondo. Alex Ballaman / La Liberté

Nel 2020 ci si trucca la mascherina. Christoph Eugster

"Che investimenti per le nostre pensioni? Redditizi.": in novembre i votanti hanno respinto un'iniziativa che chiedeva di proibire qualsiasi finanziamento di produttori di materiale bellico. Ciò avrebbe comportato anche il divieto di detenere azioni e fondi di tali aziende. La misura avrebbe riguardato anche la Banca nazionale svizzera, le fondazioni, l’Assicurazione vecchiaia e le casse pensioni. Vincent L'Epée

Com'è cambiata la vita dei caricaturisti politici nel 2020? Da una parte, non molto per un'attività generalmente solitaria, spesso svolta a casa. D'altra parte, c'erano talmente tante notizie – per lo più lugubri – che i vignettisti non hanno mai rischiato di rimanere a corto di materia prima d'ispirazione satirica.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 dicembre 2020 - 15:00

Ester Unterfinger Formatasi alla Scuola svizzera di giornalismo MAZ di Lucerna, lavora ora nella redazione fotografica. Dal 2000 è stata redattrice d'immagini per diversi media e come freelance. Dal 2014 per swissinfo.ch. Altre informazioni sull’autore / autrice | Multimedia Thomas Stephens Nato a Londra, Thomas è stato giornalista per The Independent prima di trasferirsi a Berna nel 2005. Parla le tre lingue ufficiali svizzere e gli piace viaggiare nel Paese per tenerle allenate, soprattutto in pub, ristoranti e gelaterie. Altre informazioni sull’autore / autrice | Redazione di lingua inglese

Benché il coronavirus fosse apparso già nel 2019 in Cina, ci sono volute alcune settimane prima che attirasse l'attenzione dei media occidentali. Il primo articolo di swissinfo.ch è stato pubblicato il 22 gennaio e da allora sulla nostra piattaforma multimediale il tema ha dominato.

Anche i vignettisti svizzeri si sono rapidamente occupati della Covid-19, che si è rivelata un soggetto ideale. C'erano la percezione dell'incompetenza di personalità politiche e autorità, la confusione e la rabbia popolare per le mascherine di protezione e più tardi per le vaccinazioni, il potenziale umoristico dei cambiamenti forzati nel comportamento sociale, come il distanziamento e la quarantena, come pure l'esistenza di forti simboli visivi quali le mascherine e le siringhe.

Gli artisti della satira hanno adottato approcci diversi verso la pandemia, così come riguardo ad altri temi importanti, in particolare a Donald Trump. Mentre alcuni hanno usato riferimenti culturali altisonanti o critiche puntigliose (meno comuni in Svizzera), quasi scioccanti per i lettori, altri hanno mirato alle risate, come una sorta di antidoto alla tensione della gente di fronte a una situazione che comporta una forte carica emotiva.

Parole chiave: Cultura

Politica

Economia