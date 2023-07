Salvare i ghiacciai ticinesi che stanno scomparendo

Le conseguenze del riscaldamento globale fanno sì che i ghiacciai del Canton Ticino saranno praticamente scomparsi tra una decina d'anni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 luglio 2023

Entro il 2030 non resterà quasi nulla del ghiacciaio del Basodino e nei decenni successivi rimarranno pochissimi dei 1'400 ghiacciai della Svizzera. Ma c'è chi crede che i ghiacciai possano essere salvati grazie a un'idea tanto semplice quanto originale.

In questo documentario del 2020 della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana RSI, gli esperti spiegano perché i ghiacciai si stanno ritirando, cosa significa per le comunità montane, la flora e la fauna, e come un'idea venuta a un professore di scienze ambientali mentre era a pesca - e che lui stesso ammette essere "completamente folle" - potrebbe proteggere i ghiacciai in modo assolutamente sostenibile.