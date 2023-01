Specialisti/e di fratture ossee fanno pratica a Davos

La città svizzera di Davos è famosa per le sue montagne, gli sport invernali e l'incontro annuale del Forum economico mondiale. Ma sapevate che attira anche scienziati/e e medici da tutto il mondo? In questa serie di video in sei parti, Sara e Michele vi accompagnano alla scoperta di cinque istituti di ricerca di Davos.

Michele Andina Realizzatore di film documentari e di animazione, Michele è di Berna e ha studiato cinema all'Università delle arti di Zurigo. È giornalista presso swissinfo.ch dal 2004 ed è particolarmente interessato allo sviluppo di nuovi formati video per i dispositivi mobili, unendo gli stili dell'animazione e del documentario. Sara Ibrahim

Mi occupo di questioni legate all’impatto delle nuove tecnologie sulla nostra società. Siamo coscienti della rivoluzione in atto e delle sue conseguenze? Hobby preferito: pensiero libero. Tic frequente: troppe domande.

In questa prima parte, vi facciamo scoprire i Corsi AO di Davos, un congresso di formazione di due settimane per i chirurghi e le chirurghe che imparano a trattare le fratture ossee. Nel corso di workshop pratici e di interventi chirurgici dal vivo, trasmessi anche online, gli esperti e le esperte spiegano come padroneggiare diverse tecniche, dalla chirurgia traumatologica alla protesi e alla sostituzione delle articolazioni. I e le partecipanti si esercitano poi su modelli 3D con trapani e viti.

