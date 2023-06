Stanislaus von Moos spiega casa sua

Stanislaus von Moos, vincitore del Premio Meret Oppenheim 2023, vive in una casa molto speciale. Lo storico dell'arte ed ex professore ci accompagna in una visita che mette in evidenza le varie caratteristiche di questo edificio, che fa parte del patrimonio culturale nazionale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 giugno 2023

I condomini della Doldertal furono costruiti nel 1935 dal committente Siegfried Giedion e dagli architetti Alfred ed Emil Roth in collaborazione con Marcel Breuer su una piccola collina sopra il centro di Zurigo. Il complesso di appartamenti fu un manifesto della corrente "Neuen Bauens" in Svizzera.

Stanislaus von Moos venne a sapere delle case di Doldertal quando, da studente, lavorava come assistente per Giedion. Nel 1986 si trasferì personalmente in uno degli appartamenti. Siamo andati a trovare Von Moos a casa sua, e ci ha fatto visitare l'edificio. In questo video ci mostra le caratteristiche architettoniche della casa e ci racconta alcuni aneddoti.

Qui l'intervista completa: