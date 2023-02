Studiare le ossa in laboratorio

Prima del 1960, le ossa rotte venivano trattate semplicemente con gessi o trazioni. Fino a quando 13 chirurghi svizzeri hanno ripensato il trattamento delle fratture: hanno standardizzato l'uso di strumenti, viti e hanno puntato sulla formazione di chirurghi e chirurghe. Durante il loro viaggio nella scena scientifica di Davos, Sara e Michele sono andati dietro le quinte per vedere quali nuove tecnologie sono attualmente in fase di sviluppo.

Michele Andina

Sara Ibrahim

La Fondazione AO di Davos è da decenni leader nella ricerca sulla guarigione delle fratture ossee. Oggi, più di 100 scienziati/e e dottorandi/e provenienti da tutto il mondo lavorano presso l'Istituto di ricerca AO di Davos (ARI), che si concentra sulla ricerca pre-clinica. Studiano la biomeccanica e la biologia delle ossa, dei dischi e della cartilagine e lavorano a nuove tecniche chirurgiche, strumenti e dispositivi, come gli impianti "intelligenti" che misurano la guarigione delle ossa nei e nelle pazienti.

Parte del lavoro dell'ARI dipende da test con animali vivi per garantire che gli studi non siano influenzati da problemi nascosti che impedirebbero la traduzione di un concetto o di un impianto in trattamenti efficaci per i pazienti. Recentemente l'ARI ha allestito una stalla per le cosiddette pecore "esenti da patogeni specifici" (SPF). Per essere considerate SPF, le pecore vengono separate da quelle convenzionali e tenute in una stalla appositamente costruita. Tuttavia, l'obiettivo è quello di ridurre gradualmente la dipendenza dai test sugli animali, fino a rinunciarvi del tutto. Diversi progetti dell'ARI mirano a raggiungere questo obiettivo.

Se ve la siete persa, guardate la prima parte della nostra serie "Esplorare la scienza a Davos" qui sotto. E non perdete le prossime puntate, in cui scopriremo le ultime ricerche sull'intelligenza artificiale, le allergie, le radiazioni solari e le valanghe.

