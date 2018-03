Da Adelboden, le mucche salgono verso l'alpe di Engstligen per trascorrere l'estate, giugno 2012.

Grigliata per la Festa nazionale svizzera, 1. agosto 2012.

Temporale con fulmini immortalati per 15 minuti a Dübendorf, luglio 2012.

Preparativi per l'apertura della stagione alla piscina pubblica di Schlieren, nella periferia di Zurigo, aprile 2012.

La Via Lattea sopra allo Stanserhorn, nel canton Nidvaldo, poco prima dell'alba, luglio 2012.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 dicembre 2012 11.00

E ancora una volta l’anno volge al termine. Per alcuni sono stati dodici mesi memorabili, per altri è stato un anno decisivo oppure da dimenticare. Per tutti, però, il 2012 sarà presto soltanto un ricordo.

Viaggio fotografico attraverso gli eventi, naturali o meno, che hanno caratterizzato il 2012 in Svizzera. (Immagini: Keystone).

