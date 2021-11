Come la Svizzera affronta il cambiamento climatico

L'ondata degli scioperi per il clima lanciati da Greta Thunberg ha travolto anche la Svizzera. Mentre giovani di tutto il Paese partecipano agli eventi di Fridays for Future, decine di start-up stanno sviluppando tecnologie per contrastare il cambiamento climatico. La seconda parte del nostro video esplicativo esamina come la Svizzera intende ridurre le sue emissioni di gas serra.

05 novembre 2021

Altra lingua: 1 English (en) How Switzerland is trying to combat climate change (originale)

Alle elezioni federali del 2019, i partiti ecologisti che promettevano azioni a favore del clima hanno ottenuto una storica vittoria. Con la crescita del movimento per il clima, il mondo della ricerca ha moltiplicato gli sforzi nello sviluppo di nuove tecnologie. I progetti vanno dai carburanti a zero emissioni di CO 2 prodotti con la luce del sole e l'aria alle tecnologie che catturano l'anidride carbonica dall'atmosfera e la immagazzinano nel calcestruzzo.

Ma il movimento per il clima ha subito una battuta d'arresto nel giugno 2021, quando un'esigua maggioranza dell'elettorato ha respinto una nuova legge sul CO 2 che avrebbe aiutato il Governo a raggiungere l'obiettivo di un bilancio netto delle emissioni pari a zero. Quali misure possono aiutare la Svizzera a ridurre le sue emissioni? E in che modo il Paese pensa di adattarsi, nel caso in cui il riscaldamento globale non possa essere fermato? Scoprilo in questo video.

