Swissport: "Siamo pronti per l'estate"

Siamo stati all'aeroporto di Zurigo per scoprire come Swissport, la più grande società di servizi aeronautici a terra al mondo, si è preparata al periodo più intenso dei viaggi estivi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 luglio 2023

Olivia Kinghorst

L'estate del 2022 è stata un periodo caotico per il traffico aereo. La voglia di viaggiare è cresciuta quando i Paesi hanno allentato le norme Covid-19 e le restrizioni. Chi si è messo in viaggio ha dovuto far fronte a cancellazioni di voli, lunghe code e bagagli smarriti.

Swissport afferma di aver "imparato molte lezioni dal 2022" e confida in un'estate 2023 più tranquilla e senza grossi intoppi.

"Il nostro picco estivo sarà di circa 55'000 persone", afferma Warwick Brady, presidente e amministratore delegato di Swissport. "Quest'anno abbiamo assunto circa 20'000 persone per essere pronti per l'estate".