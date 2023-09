Treno senza freni, storia di un disastro ferroviario

Il 17 maggio 2006, un treno merci si schiantò contro un altro convoglio nella Svizzera centrale dopo aver viaggiato ad alta velocità per oltre 30 chilometri a causa di un guasto ai freni. Nell'impossibilità di riprendere il controllo, i tre ferrovieri a bordo morirono nell'incidente.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 settembre 2023 - 13:23

SRF

Questa docufiction del 2019 della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca, SRF, racconta la storia dell'incidente mortale avvenuto nei pressi di Thun, nell'Oberland bernese centrale.

Alle 3:00 del mattino del 17 maggio 2006, un treno merci da 300 tonnellate con tre operai a bordo parte da Frutigen per Spiez, nel canton Berna. Dopo cinque minuti, mentre il convoglio carico di ghiaia e altro materiale prosegue il suo viaggio in discesa, i macchinisti si accorgono che i freni non funzionano. Cercano disperatamente di contattare il vicino centro di controllo per chiedere aiuto, mentre il treno raggiunge una velocità di 100 km/h.

Avvertita dell'imminente disastro dagli occupanti del treno, la direzione dell'azienda decide di deviarlo verso un sito di manutenzione, su un tratto rettilineo della linea vicino a Thun, e di farlo scontrare con un altro treno.

Dopo aver colpito due vagoni, il treno merci prosegue la corsa per 200 metri prima di schiantarsi contro un convoglio ferroviario fermo. Le tre persone a bordo perdono la vita.

