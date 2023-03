Un aiuto svizzero per trasformare l'industria sciistica del Kirghizistan

La Svizzera promuove il turismo invernale in Kirghizistan per creare posti di lavoro durante la stagione fredda.

Durante un viaggio in Asia centrale nel 2014, l'istruttrice svizzera di sport invernali Edda Hergarten ha visitato suo fratello, che vive in Kirghizistan, e ha notato quanto poco sviluppato fosse il turismo invernale in quel Paese. In seguito è tornata con altri maestri e maestre dalle Alpi grigionesi (Svizzera orientale) per insegnare lo sci ai kirghisi. Il suo obiettivo era quello di creare posti di lavoro per i lunghi mesi invernali. "La maggior parte della gente del posto lavora come guida durante l'estate e ora può guadagnare anche d'inverno, grazie alla formazione in downhill e sci di fondo", racconta.

Gli istruttori e le istruttrici hanno partecipato al progetto su base volontaria. Inizialmente le loro scuole di sci pagavano i voli, ma in seguito l'iniziativa di Hergarten è diventata parte di un programma di aiuto ufficiale della Segreteria di Stato svizzera dell'economia (SECO), che collabora con l'organizzazione elvetica per lo sviluppo Helvetas. Fino alla fine del 2023, il progetto di sviluppo del turismo invernale sostenibile di Helvetas pagherà le spese dei maestri e delle maestre di sci, che però continueranno a lavorare gratuitamente. In totale, 100 allieve e allievi kirghisi sono stati formati dal 2019 e circa 40 di loro lavorano ora come istruttori e istruttrici in Kirghizistan.