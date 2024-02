Via per sempre – Le insidie della vita quotidiana

Come se la caveranno nella loro nuova vita tre famiglie svizzere che lasciano la Confederazione per il Canada, l'Uruguay e la Germania settentrionale?

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 febbraio 2024 - 12:00

SRF/ts

Via per sempre, una serie di documentari realizzata dalla Società svizzera di radiotelevisione, di cui fa parte anche SWI swissinfo.ch, seguirà le famiglie Almeida, Althaus e Kunz durante i primi mesi della loro nuova vita in un nuovo Paese.

In ogni puntata, il pubblico assisterà alle ultime sfide e alle sorprese che si troveranno ad affrontare le persone che emigrano: la famiglia Almeida, che abbandona la gestione di un B&B nel cantone di Zurigo per rilevare un vecchio motel nel Canada orientale; Ruedi e Susanne Althaus, che dall'Emmental si dirigono in Uruguay per costruire una casa vacanze; infine la famiglia Kunz di Basilea, che apre un fast-food sulla costa della Germania settentrionale.

(Sottotitoli tradotti dal tedesco all'italiano da SWISS TXT)