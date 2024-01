Via per sempre – Partenza verso l'ignoto

Come se la caveranno nella loro nuova vita tre famiglie svizzere che lasciano la Confederazione per il Canada, l'Uruguay e la Germania settentrionale?

Via per sempre, una serie di documentari realizzata dalla Società svizzera di radiotelevisione, di cui fa parte anche SWI swissinfo.ch, seguirà le famiglie Almeida, Althaus e Kunz durante i primi mesi della loro nuova vita in un nuovo Paese.

In ogni puntata, il pubblico assisterà alle ultime sfide e alle sorprese che si troveranno ad affrontare le persone che emigrano: la famiglia Almeida, che abbandona la gestione di un B&B nel cantone di Zurigo per rilevare un vecchio motel nel Canada orientale; Ruedi e Susanne Althaus, che dall'Emmental si dirigono in Uruguay per costruire una casa vacanze; infine la famiglia Kunz di Basilea, che apre un fast-food sulla costa della Germania settentrionale.

"La cosa bella è che stiamo andando come un'intera famiglia", dice il padre Sacha Kunz nel primo episodio, Partenza verso l'ignoto. "Non funzionerà. Non fatelo. È uno schifo", sono stati i primi pensieri del figlio Kevin, che ora dice di aver cambiato idea. La famiglia non ha quasi nessuna esperienza nel campo della ristorazione e sta organizzando il trasloco da sola per risparmiare… cosa potrebbe mai andare storto?

Quella che era iniziata come una vacanza per i cinquantenni in pensione Ruedi e Susanne Althaus si è trasformata in un progetto per la seconda metà della loro vita. Quanto sarà facile trasformare un terreno acquistato per capriccio in Sud America in una posada, una sorta di villaggio vacanze con cinque case, un ristorante e una piscina?

La famiglia Almeida ha visitato il Canada per la prima volta due anni fa. "Sono follemente felice", dice il padre Josef, "ma non mi sono ancora reso conto che mi sto lasciando alle spalle molte cose". Come si adatteranno lui, la moglie e i tre figli piccoli a gestire un vecchio motel in Canada invece di un B&B in Svizzera?

