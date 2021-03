Damien Hirst e il suo progetto 'lockdown' a St. Moritz

'The Monk' (2014), sulla riva del lago di St. Moritz, 2021. Fotografia di Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd.

'Temple' (2008), St. Moritz, 2021. Fotografia di Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd.

Esposizione 'Mental Escapology' alla chiesa protestante di St. Moritz, 2021. Fotografia di Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd.

Esposizione 'Mental Escapology' al Forum Paracelsus, 2021. Fotografia di Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd.

'Proteus' (2012), St. Moritz, 2021. Fotografia di Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd

Esposizione 'Mental Escapology' alla chiesa protestante di St. Moritz, 2021. Fotografia di Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd.

Esposizione 'Mental Escapology' al Forum Paracelsus, 2021. Fotografia di Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd.

La morte è sempre stata un tema centrale nelle opere di Damien Hirst. Ora, durante la pandemia di Covid-19, l'artista britannico espone più di 40 opere nell'esclusiva stazione sciistica di St. Moritz.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 marzo 2021 - 09:47

Helen James Nata in Inghilterra, vivo in Svizzera dal 1994. Mi sono formata come graphic designer a Zurigo tra il 1997 e il 2002. Recentemente mi occupo di elaborazione di immagini e ho raggiunto il team di swissinfo.ch nel marzo del 2017. Altre informazioni sull’autore / autrice | Multimedia Thomas Stephens Nato a Londra, Thomas ha lavorato come giornalista per The Independent prima di arrivare a Berna nel 2005. Gli piace viaggiare e parla le tre lingue ufficiali della Confederazione, praticandole un po' dappertutto: nei pub, nei ristoranti e nelle gelaterie. Altre informazioni sull’autore / autrice | Redazione di lingua inglese

Mental EscapologyLink esterno, che presenta sculture monumentali oltre ai suoi più noti quadri con cerchi colorati e farfalle multicolori, è la prima mostra aperta al pubblico di Hirst in Svizzera. Si svolge in cinque luoghi - all'interno e all'esterno - compresi due edifici storici: il neoclassico Forum Paracelsus e la chiesa protestante nel centro di St. Moritz.

Hirst, un pioniere del movimento degli Young British Artists degli anni '90, ha contribuito a organizzare la mostra usando le reti sociali e il telefono da Londra.

"Non sono mai stato a St. Moritz. Ma so dove si trova tutto. È come quando giocavo a Tomb Raider: sono andato in una piazza di Venezia e l'ho riconosciuta dal videogioco", ha raccontato al GuardianLink esterno.

Young British Artists Young British Artists (o YBAs) è il nome dato a un gruppo di artisti concettuali, pittori, scultori e artisti installatori, la maggior parte dei quali ha frequentato il Goldsmiths College di Londra. Il movimento ha avuto origine nel 1988, su iniziativa di Damien Hirst. Una seconda generazione di YBAs, che includeva Tracey Emin, è emersa nel 1992-3. La maggior parte degli YBAs, ora cinquantenni, sono noti per le cosiddette "tattiche shock" e l'utilizzo di materiali usa e getta. Hanno ottenuto una notevole copertura mediatica e hanno dominato la scena artistica britannica durante gli anni '90. Charles Saatchi, un importante collezionista d'arte contemporanea e co-fondatore dell'agenzia pubblicitaria Saatchi and Saatchi, è diventato non solo il principale collezionista di Hirst, ma anche il maggior sponsor di altri YBAs. Altri YBAs includono Sarah Lucas, i fratelli Chapman, Marcus Harvey, Jay Jopling e Rachel Whiteread. End of insertion

Tra le opere esposte più importanti ci sono tre grandi sculture in bronzo: l'installazione di quattro metri The Monk (2014), con le gambe incrociate in una posizione yoga, è la prima opera d'arte ad essere esposta sul lago; Two Figures with a Drum (2013) è stata collocata sulla riva sud-occidentale del lago; e Temple (2008), una scultura dipinta di sette metri che raffigura un modello anatomico, può essere ammirata nei pressi dell'hotel Waldhaus Am See.

Proteus (2012) rappresenta il dio del mare mutante della mitologia greca e si trova all'esterno della chiesa protestante.

Sul sito Internet di Hirst si legge che l'esposizione "interagisce sia con il paesaggio spettacolare della regione che con gli spazi civici più importanti della città per mostrare l'arte, creando un dialogo tra la natura, le opere dell'uomo, il contemporaneo e lo storico".

Si può visitare Mental Escapology a St. Moritz oppure su Internet fino al 24 marzo 2021.

Altri sviluppi Altri sviluppi La Svizzera e il colonialismo Anche gli svizzeri hanno approfittato dell'appropriazione militare di terre e risorse da parte delle potenze coloniali.