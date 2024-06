I farmaci Ozempic e Wegovy possono aiutare contro l’aumento dell’obesità in Svizzera?

A causa dell'elevata domanda globale, i farmaci per la perdita di peso come Wegovy sono diventati disponibili in Svizzera solo lo scorso novembre, un anno e mezzo dopo l'approvazione di Swissmedic. Keystone / Laurent Gillieron

La percentuale di persone obese in Svizzera è più che raddoppiata negli ultimi due decenni. I farmaci più recenti come Ozempic e Wegovy possono arginare il fenomeno?

Secondo l’Indagine sulla salute in Svizzera del 2022Collegamento esterno, circa il 12% della popolazione elvetica è obesa, contro il 5% del 1992. L’obesità colpisce in modo sproporzionato la popolazione anziana, con il 43% dei casi concentrati tra i e le 55-64enni e i e le 65-74enni. La popolazione di origine straniera è leggermente più a rischio, così come coloro che risiedono nelle zone rurali della Confederazione.

L’aumento dell’obesità ha attirato l’attenzione sui farmaci che la contrastano. In Svizzera vengono principalmente usati Orlistat e Liraglutide. Il primo impedisce all’organismo di assorbire i grassi presenti nel cibo e il secondo fa sì che lo stomaco si svuoti meno rapidamente. Entrambi devono essere prescritti da un medico.

Nuovi farmaci miracolosi

Tuttavia, una nuova generazione di medicinali ha suscitato un rinnovato interesse nella lotta contro l’obesità. Ozempic, un farmaco iniettabile per abbassare la glicemia nelle persone con diabete di tipo 2 – autorizzato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2017 – è uno di questi. La sua promozione come “rimedio magico” per una rapida perdita di peso da parte di influencer sui social media ha portato a un’esplosione della domanda a livello mondiale.

In Svizzera, il farmaco sviluppato dalla società danese Novo Nordisk è autorizzato solo per il diabete dell’adulto e può essere utilizzato per perdere peso solo su prescrizione medica (il cosiddetto uso off-label). Un altro prodotto di Novo Nordisk, noto come Wegovy, è mirato specificamente alla perdita di peso ed è stato approvato dall’autorità svizzera di regolamentazione dei farmaci Swissmedic nel 2022. Come Ozempic, anche Wegovy contiene il principio attivo semaglutide, ma in una dose maggiore. Questa sostanza chimica abbassa i livelli di zucchero nel sangue e imita un ormone che sopprime l’appetito chiamato GLP-1.

“I semaglutidi come Wegovy rappresentano un grande passo avanti rispetto a quanto era precedentemente disponibile e sono un’opzione sicura. L’obesità è una malattia cronica e [questi farmaci] permettono un trattamento cronico”, ha dichiarato a SWI swissinfo.ch Bernd Schultes, vicepresidente della Società svizzera per lo studio dell’obesità patologica (SMOB).

A causa della forte domanda globale, Wegovy è diventato disponibile in Svizzera solo lo scorso novembre, un anno e mezzo dopo l’approvazione da parte di Swissmedic. Per essere idonei a riceverlo, i e le pazienti devono avere un indice di massa corporea (IMC) superiore a 30 o un IMC compreso tra 27 e 30 con almeno una malattia concomitante legata al peso.

Wegovy è coperto dall’assicurazione sanitaria elvetica da marzo, ma solo per un massimo di tre anni e a condizione che il/la paziente ottenga una riduzione di peso del 12% nei primi 10 mesi. Schultes ritiene che il tentativo di ridurre i costi sanitari imponendo tali restrizioni ai farmaci per la perdita di peso sia una cattiva strategia economica.

“Possiamo prevenire una cascata di complicazioni sanitarie come infarti, ictus, sostituzioni di anca e ginocchio intervenendo prima con la farmacoterapia”, afferma.

Investimento in Svizzera

Non si tratta solo di una questione di costi. C’è anche da guadagnarci in questo settore in rapida crescita. Il peso massimo della farmaceutica svizzera Roche è entrato nel mercato dei farmaci per la perdita di peso con l’acquisizione di Carmot Therapeutics a dicembre per quasi 3 miliardi di dollari (2,7 miliardi di franchi svizzeri). Recentemente, l’azienda di Basilea ha annunciato che il suo farmaco sperimentale CT-388 ha aiutato i e le pazienti a perdere quasi il 19% del loro peso dopo 24 settimane di sperimentazione nella prima fase.

“I risultati sono molto incoraggianti per l’ulteriore sviluppo di CT-388 sia per l’obesità che per il diabete di tipo 2 e sottolineano il suo potenziale per diventare una delle migliori terapie con una perdita di peso e un controllo del glucosio duraturi”, ha dichiarato Levi Garraway, Chief Medical Officer/direttore sanitario di Roche, in un comunicato stampaCollegamento esterno del 16 maggio.

Non è solo il settore farmaceutico a investire nel crescente mercato dei trattamenti contro l’obesità. Il gigante alimentare svizzero Nestlé, accusato da alcune voci critiche di promuovere il consumo di alimenti processati poco salutari, ha individuato un’opportunità per nuovi prodotti. La scorsa settimana, l’azienda ha annunciato che avrebbe iniziato a vendere pasti surgelati a porzione controllata, etichettati come Vital Pursuit, pensati per coloro che assumono questi farmaci per la perdita di peso.

“Con il continuo aumento dell’uso di farmaci per la perdita di peso, vediamo l’opportunità di servire questi consumatori. Vital Pursuit offre opzioni alimentari accessibili e di ottimo gusto che soddisfano le esigenze dei consumatori e delle consumatrici appartenenti a tale categoria emergente”, ha dichiarato Steve Presley, CEO di Nestlé North America, in un comunicato stampaCollegamento esterno del 21 maggio.

I pasti Vital Pursuit saranno disponibili per la clientela statunitense nel quarto trimestre del 2024.

Cure personalizzate?

Le cause dell’obesità sono complesse e terapie e farmaci specifici possono funzionare meglio per alcune persone. Ad esempio, i ricercatori e le ricercatrici hanno scoperto che l’ormone cortisolo svolge un ruolo importante nella regolazione del metabolismo di carboidrati, grassi e proteine. L’ormone dello stress, prodotto dalle ghiandole surrenali, aumenta lo zucchero nel sangue che viene poi convertito in grasso, soprattutto nella zona addominale. Pertanto, in alcune persone, l’uso di farmaci per abbassare i livelli di cortisolo potrebbe aiutarle a perdere peso.

“Nella maggior parte delle persone, le cellule adipose sono immerse in un mare di cortisolo, nonostante i livelli rilevati nel sangue non siano elevati”, afferma Felix Beuschlein, responsabile della clinica presso il Dipartimento di endocrinologia, diabetologia e nutrizione clinica dell’Ospedale universitario di Zurigo sul sito web del progetto. “Se dovessimo scoprire che alcuni pazienti rispondono bene ai farmaci che modificano il metabolismo del cortisolo, questo sarebbe un passo importante verso l’utilizzo della medicina di precisione per trattare pazienti obesi e in sovrappeso”.

Beuschlein supervisiona il progetto LOOBesityCollegamento esterno che è stato lanciato nel 2023 per sviluppare un profilo personalizzato per determinare futuri trattamenti mirati. Oltre 300 persone obese e in sovrappeso hanno aderito al progetto che prevede di fornire aggiornamenti regolari sullo stato di salute, sottoporsi a una biopsia del tessuto adiposo e a una risonanza magnetica (MRI). Questo grande insieme di dati sarà poi analizzato con l’intelligenza artificiale.

“Vogliamo utilizzare lo studio di coorte per scoprire come e per chi funzionano terapie e farmaci specifici”, spiega Beuschlein.

Il progetto LOOBesity ha anche un altro obiettivo: fare luce sul motivo per cui la maggior parte delle persone riprende peso una volta che smettono di assumere farmaci per la perdita di peso come Wegovy.

A cura di Reto Gysi von Wartburg/ts

Traduzione di Marija Milanovic

