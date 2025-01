Il lavoro minorile non è un problema solo dell’industria del cioccolato

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha due convenzioni sul lavoro minorile – la Convenzione n. 138 sull’età minima e la Convenzione n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile – che forniscono chiare linee guida su quali mansioni le bambine e i bambini possono o non possono svolgere. I Paesi sono liberi di adattare le linee guida ai propri contesti nazionali e spetta ai singoli Governi decidere cosa qualificare come lavoro pericoloso, anche se questo rende difficile per i revisori e i certificatori decidere dove tracciare esattamente il confine.

Il lavoro minorile si riferisce al lavoro dei bambini che li priva della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità e che è dannoso per il loro sviluppo fisico e mentale. È un lavoro che è mentalmente, fisicamente, socialmente o moralmente pericoloso e dannoso per i bambini e/o interferisce con la loro scolarizzazione. Le bambine e i bambini sono più vulnerabili degli adulti perché il loro corpo e la loro mente sono ancora in fase di crescita e sviluppo e possono subire danni fisici e mentali duraturi svolgendo compiti o lavorando in condizioni pericolose e non adatte alla loro età. Per questo motivo, alcune mansioni e condizioni di lavoro sono loro vietate.

Esempi di lavoro minorile sono: un/a minorenne che svolge un compito pericoloso come spruzzare pesticidi o trasportare un carico pesante, maneggiare oggetti appuntiti, azionare macchinari pericolosi come selezionatori o macinatori di caffè; un/a bambino/a in età da scuola dell’obbligo che salta la scuola per dedicarsi al raccolto familiare; un/a bambino/a di 13 anni che lavora per più di 14 ore alla settimana nell’azienda agricola di famiglia; un/a bambino/a di meno di 12 anni che svolge mansioni leggere in un’azienda agricola che non è quella di famiglia.

Gli impieghi per minorenni sono invece i lavori consentiti dalla legge per i bambini. In alcune circostanze, i bambini sono autorizzati a lavorare, ma possono svolgere solo compiti specifici adatti alla loro età, che non influiscano negativamente sulla loro salute o sul loro sviluppo e che non interferiscano con la scuola.

Esempi di lavori consentiti ai minorenni sono: diciassettenni che svolgono mansioni non pericolose in un’azienda agricola, come seminare o piantare; tredicenni che svolgono mansioni leggere per meno di 14 ore alla settimana dopo l’orario scolastico, come smistare i fagioli con la supervisione di un adulto; dodicenni che svolgono occasionalmente lavori leggeri a casa o nella fattoria, come spazzare o dare da mangiare ai polli, dopo la scuola.