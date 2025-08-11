Perché la Svizzera spende più della Svezia per le cure contro il cancro

La Svizzera non dispone di programmi di screening del cancro a livello nazionale, come invece avviene in Svezia. Keystone / Gaetan Bally

La Svizzera è il Paese europeo che spende di più pro capite per la cura del cancro, ma questo non si traduce in tassi di sopravvivenza più elevati. Le differenze con la Svezia sono particolarmente evidenti.

Secondo un rapporto Collegamento esternopubblicato a fine febbraio dall’Istituto svedese di economia sanitaria (IHE), nel 2023 la Svizzera ha speso quasi il doppio (425 euro) rispetto alla Svezia (240 euro) per ogni abitante per la cura del cancro. Lo stesso divario si osservava già nel 2015, quando la Svizzera investiva circa 313 euro (298 franchi) pro capite contro i 142 euro della Svezia.

In generale, una maggiore spesa per le cure oncologiche è associata a risultati migliori, ma il rapporto evidenzia che non è sempre così. I tassi di sopravvivenza al cancro sono simili nei due Paesi – attorno al 60% – e per alcuni tipi di tumore la Svezia registra risultati persino migliori.

Cosa spiega queste differenze?

Più prevenzione in Svezia

Negli ultimi trent’anni, i casi di cancro sono aumentati in tutta Europa, complice l’invecchiamento della popolazione. Grazie a nuovi trattamenti e alla diagnosi precoce, la sopravvivenza è migliorata per molte forme tumorali, ma il cancro resta la seconda causa di morte nel continente, dopo le malattie cardiovascolari.

Una delle ragioni della maggiore spesa in Svizzera potrebbe essere l’incidenza più elevata di alcuni tumori. Secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancroCollegamento esterno, la Svezia (10,5 milioni di abitanti) ha un tasso standardizzato per età leggermente superiore (310 casi ogni 100’000 persone) rispetto alla Svizzera (292,7), che conta circa nove milioni di abitanti. Tuttavia, la Confederazione presenta tassi più alti per alcuni tumori, come quello della pelle non melanoma e il tumore ai polmoni.

L’elevata incidenza di tumori cutanei può essere parzialmente attribuita alla maggiore esposizione al sole e all’intensità dei raggi UV, soprattutto nelle regioni montane. Inoltre, il rischio di cancro aumenta con l’età, e la Svizzera ha un’aspettativa di vita leggermente superiore: 84 anni contro gli 83 della Svezia.

Ma ci sono anche altri fattori. La Svezia investe maggiormente nella prevenzione, spiega Thomas Hofmarcher, economista sanitario austriaco e coautore del rapporto.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tra il 30% e il 50% dei casi di cancro sono prevenibili, soprattutto riducendo i fattori di rischio ambientali e legati allo stile di vita. Il consumo di tabacco è responsabile del 25% dei decessi per cancro a livello globale ed è la principale causa del tumore ai polmoni.

La Svezia ha uno dei tassi di fumatori più bassi d’Europa, poco sopra il 10%, mentre in Svizzera il 25% della popolazione fuma, secondo l’OMS.

“In Svizzera, il consumo di tabacco è regolamentato in modo molto blando”, spiega a Swissinfo Markus Ossola, esperto di politica sanitaria presso la Lega svizzera contro il cancro. “I prezzi del tabacco sono bassi, la protezione contro il fumo passivo è limitata e la pubblicità è diffusa”.

Ogni anno, in Svizzera, oltre 3’000 persone muoiono di tumore ai polmoni, che rappresenta la principale causa di morte oncologica. I tassi di incidenza e mortalità Collegamento esternosono nettamente superiori rispetto alla Svezia.

La Svezia è anche più avanti nella vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV). Da quando è stato introdotto il primo vaccino circa vent’anni fa, i casi e i decessi per tumore al collo dell’utero sono diminuiti drasticamente.

Sebbene la Svezia avesse storicamente tassi più alti di tumore cervicale rispetto alla Svizzera, nel 2021 ha lanciato un’iniziativa nazionaleCollegamento esterno per l’eradicazione della malattia, che includeva una campagna di vaccinazione. OggiCollegamento esterno, il 90% delle ragazze e l’87% dei ragazzi ricevono il vaccino in Svezia, contro il 71% delle ragazze e il 61% dei ragazzi in Svizzera.

Gli effetti di queste vaccinazioni si vedranno solo tra decenni, dato che il tumore cervicale si sviluppa in età adulta, mentre la vaccinazione avviene tra i 12 e i 14 anni.

Diagnosi precoce

Anche nella diagnosi precoce e nello screening si osservano differenze significative. Le donne svedesi hanno il tasso di partecipazione più alto ai programmi di screening per il tumore al seno nell’Unione Europea.

Tra il 2020 e il 2022, oltre l’80% delle donne tra i 50 e i 69 anni ha effettuato una mammografia in Svezia. In SvizzeraCollegamento esterno, solo il 60% delle donne della stessa fascia d’età vive in uno dei 15 cantoni con un programma di screening organizzato. Negli altri 11 cantoni, lo screening avviene al di fuori di programmi pubblici.

Nel 2022, il numero di casi di tumore al senoCollegamento esterno pro capite era più alto in Svezia, ma i tassi di mortalità erano simili.

Le differenze sono in parte legate alla struttura dei sistemi sanitari. La Svezia ha un sistema pubblico a pagatore unico, finanziato principalmente tramite la tassazione. La Svizzera, invece, ha un sistema privato a pagatori multipli.

La Svizzera aveva un piano nazionale contro il cancro, ma è giunto al termine nel 2020 e solo recentemente si è deciso di elaborarne uno nuovo entro il 2026. La Confederazione è uno dei pochi Paesi europei a non avere un programma nazionale uniforme per lo screening del tumore al seno.

Attualmente, lo screening in Svizzera è gestito a livello cantonale per i tumori al seno e al colon, ma non tutti i cantoni offrono questi programmi.

La Svezia, al contrario, dispone di programmi di screening nazionali e finanziati pubblicamente per i tumori al seno, all’intestino e al collo dell’utero. “Questo permette di diagnosticare le malattie prima, trattarle meglio e a costi inferiori”, spiega Markus Ossola.

Questi programmi fanno parte di un piano nazionale contro il cancro lanciato nel 2009, aggiornato regolarmente e allineato agli obiettivi del Piano europeo contro il cancro.

“Il sistema sanitario svedese cerca di essere il più proattivo possibile”, afferma Hofmarcher. “In Svizzera, Germania e Austria, le persone spesso aspettano di ammalarsi prima di reagire e cercare aiuto”.

Spese per i farmaci

L’aumento della spesa per il cancro riflette in parte l’andamento generale della spesa sanitaria in Europa. In Svizzera, il cancro rappresenta il 6% dei costi sanitari totali, contro il 5% in Svezia.

La Svizzera ha uno dei sistemi sanitari migliori – ma anche più costosi – al mondo. Nel 2024, la spesa sanitaria totale pro capite era di circa 11’000 dollari (9’700 franchi), pari al 12% del PIL. La Svezia spende circa l’11% del PIL, ovvero tra i 6’000 e i 7’000 dollari pro capite.

Una parte di questa differenza è dovuta agli stipendi, generalmente più alti in Svizzera. Secondo una stimaCollegamento esterno, il salario medio annuo di un medico in Svizzera è di circa 260’000 dollari, contro i 123’000 della Svezia.

Ma un’altra differenza importante riguarda la spesa per i farmaci. La Svizzera spende il doppio per i medicinali oncologici per ogni caso di cancro. Il motivo più evidente è il prezzo dei farmaci, generalmente più alto in Svizzera.

È difficile valutare con precisione il ruolo dei prezzi, anche per via dell’uso crescente di sconti confidenziali, soprattutto per i farmaci oncologici. Le vendite di medicinali contro il cancro a prezzo di listino sono passate da meno del 10% a oltre il 40% tra il 1995 e il 2023 in Europa. La disponibilità a pagare per questi farmaci è elevata. Uno studio del 2023 ha rilevato che i farmaci oncologici sono in media tre volte più costosi rispetto a quelli non oncologici negli Stati Uniti, in Germania e Svizzera, anche tenendo conto dell’efficacia.

Ma questo non riflette sempre il prezzo effettivamente pagato. Lo scorso anno, il Governo svizzero ha sostenuto l’uso più ampio Collegamento esternodi sconti confidenziali, rompendo con la tradizione di trasparenza del Paese.

Quel che è certo è che la Svizzera supera di gran lunga la Svezia nel consumo di farmaci oncologici.

“La Svizzera è sicuramente il Paese dove andare se si vuole accedere ai farmaci oncologici più recenti”, spiega Hofmarcher. “I trattamenti non solo vengono approvati rapidamente, ma sono anche rimborsati e prescritti dai medici”.

Solo il 56% dei farmaci oncologiciCollegamento esterno approvati dall’Agenzia europea per i medicinali tra il 2019 e il 2022 è rimborsabile in Svezia, contro circa il 92% in Svizzera.

“In Svizzera esiste un “premio cancro””, ha affermato Kerstin Noëlle Vokinger, professoressa di diritto e medicina all’Università di Zurigo e al Politecnico federale. “Il cancro suscita molte emozioni. Quando arriva un nuovo farmaco, c’è pressione per renderlo disponibile, perché infonde speranza”.

Tuttavia, non è detto che i farmaci più recenti siano più efficaci in proporzione al loro prezzo. Nel 2020, Vokinger ha pubblicato uno studio su The Lancet che non ha trovato alcuna correlazione tra il costo mensile di alcuni farmaci oncologici in Svizzera e il loro beneficio clinico.

La Svezia è molto più prudente nel rimborso: valuta l’efficacia in rapporto al costo di ogni farmaco prima di approvarlo. Questo può significare meno farmaci disponibili, ma anche costi più contenuti.

“Se un farmaco è considerato efficace in rapporto al costo, lo rimborsiamo. Se non lo è, non lo paghiamo”, conclude Hofmarcher.

Articolo a cura di Virginie Mangin/ac

Traduzione con il supporto dell’IA/mar