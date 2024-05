Scontro tra Turchia e Zolgensma, il farmaco di Novartis più caro al mondo

Quando Novartis ha lanciato Zolgensma nel 2019, è stato presentato come il trattamento singolo più costoso di sempre. Illustrazione e concetto: Helen James, SWI swissinfo.ch / Freepik.com, contenuto generato con l'IA

In Turchia le famiglie aspettano da anni che il governo approvi Zolgensma, una terapia genica che costa 2,1 milioni di dollari (1,9 milioni di franchi), venduta dalla compagnia svizzera Novartis. Si usa per il trattamento di una malattia genetica rara, spesso fatale nei neonati. Molti genitori hanno organizzato raccolte fondi nella speranza di riuscire a comprare il farmaco per i loro figli.

13 minuti

Jessica Davis Plüss

Jessica scrive del buono, del brutto e del cattivo quando si tratta di multinazionali e del loro impatto in Svizzera e all'estero. È sempre alla ricerca del legame svizzero con la sua nativa San Francisco e discute volentieri di come la sua città d'origine ha prodotto alcune delle più grandi innovazioni, ma sembra non riuscire a risolvere la crisi degli alloggi. Helen James (illustratione) Altra lingua: 1 English en Turkey vs. Zolgensma: the battle over a $2.1 million drug originale Di più Turkey vs. Zolgensma: the battle over a $2.1 million drug

Rüzgar combatte per la sua vita dal giorno in cui è nato. Aveva appena un mese quando gli venne diagnosticata la forma più severa di atrofia muscolare spinale (SMA, dall’inglese spinal muscular atrophy): una malattia genetica rara, che causa la progressiva perdita dei muscoli. Quando i sintomi compaiono entro i primi sei mesi di vita, i bambini e le bambine che non ricevono cure hanno poche probabilità di sopravvivere oltre i due anni.

Una volta scoperta la malattia, i genitori di Rüzgar sapevano che cosa dovevano fare: organizzare una raccolta fondi, con l’obiettivo di raggiungere 2,1 milioni di dollari. Così avrebbero potuto permettersi di pagare Zolgensma, la terapia genica che reputavano in grado di salvare la vita di loro figlio. Il farmaco – che va somministrato una sola volta nella vita – era già stato approvato in decine di altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti. Ma in Turchia le autorità sanitarie si opponevano all’inclusione di Zolgensma tra i medicinali approvati per la SMA, insistendo che i dati sulla sua efficacia non erano sufficienti a giustificarne il prezzo esorbitante.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Che fine ha fatto il farmaco più costoso al mondo Questo contenuto è stato pubblicato al Zolgensma è arrivato sul mercato cinque anni fa per lo sconcertante prezzo di 2,1 milioni di dollari. Cosa è successo da allora? Di più Che fine ha fatto il farmaco più costoso al mondo

La SMA è più diffusa in Turchia rispetto alla maggior parte degli altri Paesi, per via dell’alto numero di matrimoni tra parenti. Alcune stimeCollegamento esterno indicano che un bambino su 6’000 nasca con questa malattia in Turchia, rispetto alla media globale di uno su 10’000. Secondo i datiCollegamento esterno del Ministero della salute turco, circa 150 nuovi casi vengono diagnosticati ogni anno nel Paese, principalmente nei neonati, e almeno 3’000 persone, tra bambini e adulti, attualmente convivono con la malattia.

I genitori turchi vedevano che i bambini e le bambine con la SMA in altri Paesi, dopo aver ricevuto Zolgensma, riuscivano a raggiungere traguardi tipici per la loro età, come stare seduti e mangiare da soli. In un Paese dove il salario medio è di 32’000 dollari l’anno, però, la maggior parte delle famiglie non può permettersi di comprare il farmaco. Centinaia di genitori hanno quindi organizzato raccolte fondi come quella per Rüzgar, cercando disperatamente di aiutare i propri figli.

“Twitter e Instagram erano invasi da immagini di bambini. Sugli schermi pubblicitari dei tram comparivano le campagne di beneficenza, con i numeri del conto bancario a fianco alle foto dei neonati con la SMA. Era molto commovente”, ha raccontato Mine Sanem Özkan, ricercatrice turca che si occupa di tecnologie sanitarie, che nella sua tesiCollegamento esterno magistrale ha analizzato il difficile accesso alle terapie per la SMA.

Cos’è la SMA? La SMA è causata dall’assenza o da una mutazione del gene SMN1, che fornisce le istruzioni per la produzione della proteina SMN (survival motor neuron). Ciò significa che la proteina SMN viene prodotta in quantità ridotta o è assente e che i motoneuroni si ammalano e muoiono, causando una progressiva perdita della massa muscolare. Tutti i soggetti affetti da SMA hanno almeno un “gene di riserva”, noto come SMN2. I e le pazienti con più copie di questo gene tendono ad avere una SMA meno grave e a sviluppare i sintomi più tardi nella vita. La SMA è classificata in quattro tipi clinici in base all’età di insorgenza e alla funzione motoria. Tipo 1 (incapace di stare seduto autonomamente, di solito si manifesta in bambini di età inferiore ai 6 mesi); tipo 2 (in grado di stare seduto autonomamente ma non di camminare); tipo 3 (deambulazione indipendente) e tipo 4 (deambulazione indipendente e insorgenza in età adulta). La forma più comune di SMA, che colpisce il 45-60% dei malati, è il tipo 1. I bambini e le bambine che ne sono affetti non sono in genere in grado di camminare autonomamente. In genere, tuttavia, non sopravvivono oltre i due anni di età senza un significativo supporto ventilatorio e nutrizionale meccanico. Le prove mediche dimostrano che quanto più precocemente si riceve il trattamento, tanto migliore è la risposta. Tuttavia, in molti Paesi la SMA non è inclusa nello screening neonatale.

I genitori taggavano i politici nei loro tweet, chiedendo di condividere i loro messaggi. Alcune campagne hanno raggiunto molte più persone grazie a un “like” sui social media da parte di attori o star del calcio turche.

Chi è riuscito a racimolare la cifra necessaria si è poi recato a Dubai, in Ungheria o negli Stati Uniti, per la somministrazione del farmaco ai propri figli. Secondo le stime di alcune associazioni di pazienti, almeno 100 neonati hanno ricevuto terapie per la SMA all’estero. Rüzgar è tra questi. A settembre 2020, quando aveva 14 mesi, ha ricevuto la sua infusione di Zolgensma presso l’ospedale pediatrico di San Antonio, negli Stati Uniti. A un anno di distanza, riusciva a rimanere seduto e a stare in piedi da solo.

Alcuni bambini e bambine purtroppo sono morti prima che le raccolte organizzate per loro raggiungessero la somma richiesta. Altre campagne ci sono riuscite, ma troppo tardi: a quel punto i pazienti non potevano più ricevere Zolgensma perché avevano superato l’età o il peso massimo consentito, o ancora perché la perdita muscolare era troppo avanzata.

Pressione pubblica

Le campagne hanno avuto un forte impatto emotivo sulla popolazione, causando proteste pubbliche che hanno messo sotto pressione sia il Governo turco, a cui veniva richiesto di rendere disponibile Zolgensma, sia l’Istituto di previdenza sociale – un’agenzia finanziata dallo Stato che fornisce assistenza sanitaria gratuita – per far sì che rimborsasse il farmaco. Ma il Governo si è rifiutato di cedere.

Il Ministero della salute nel 2020 ha istituito un comitato scientifico per valutare alcuni nuovi trattamenti per la SMA, tra cui Zolgensma. Dopo aver preso in esame la terapia una prima volta, la commissione ha concluso che i dati sulla sua sicurezza ed efficacia non erano sufficienti a raccomandarne l’approvazione.

Il comitato di revisione ha raggiunto la stessa conclusione un’altra volta, nel 2021. Il Ministro della salute Fahrettin Koca, che presidiava la commissione, avvertì le famiglie di non organizzare raccolte fondi per terapie i cui fantomatici benefici non erano supportati dall’evidenza scientifica. Nel 2023, quando la commissione ha confermato la sua posizione una terza volta, Koca ha ribadito che il Governo turco “non permetterà che i nostri figli vengano usati come cavie da laboratorio”.

Altri sviluppi

Altri sviluppi La fine dei farmaci a prezzi accessibili Questo contenuto è stato pubblicato al Le compagnie farmaceutiche si avvicinano a una cura per il cancro, ma il prezzo proibitivo dei trattamenti resta un grande problema. Di più La fine dei farmaci a prezzi accessibili

Sia negli Stati Uniti che in Europa, Zolgensma è stato approvato con una procedura prioritaria. Si voleva accelerare l’accesso dei e delle pazienti al nuovo farmaco, visto che le opzioni terapeutiche per la SMA sono ancora poche. Meno di 40 pazienti avevano preso parte alla sperimentazione clinica quando il farmaco venne approvato negli Stati Uniti, e anche se molti bambini e bambine raggiungevano traguardi motori importanti dopo l’infusione, all’epoca non c’erano dati sulla durata di questi benefici.

Ece Soyer Demir ha fondato la prima associazione di pazienti SMA del Paese, la Turkey SMA FoundationCollegamento esterno, nel 2017, quando a suo figlio Çağan, che aveva ancora pochi mesi, venne diagnosticata la forma più severa di SMA. “Il Governo non ha mai detto che Zolgensma è troppo caro o che non può permetterselo” ha puntualizzato Semir. Le autorità turche rimettono a Novartis l’onere di fornire più dati.

Il Governo ha anche contestato le affermazioni di alcune delle raccolte fondi, secondo cui Zolgensma è l’unico trattamento disponibile per chi è affetto da SMA, e chi non lo riceve entro i due anni di età non ha possibilità di sopravvivere.

Le autorità turche, infatti, hanno già approvato e accettato di rimborsare un altro trattamento per la malattia, Spinraza, venduto dal gruppo farmaceutico statunitense Biogen. Spinraza non è una terapia genica e inizialmente c’erano diverse restrizioni su chi potesse utilizzarlo, ma i dati mostrano che il farmaco rallenta la progressione della malattia.

Lo scorso marzo, e di nuovo a inizio 2024, Novartis ha pubblicato i risultati aggiornati delle sperimentazioni cliniche di Zolgensma, dimostrandone la sicurezza e l’efficacia a lungo termine, soprattutto quando il farmaco viene somministrato prima della comparsa dei sintomi. Non esistono ancora, tuttavia, degli studi che confrontino tra loro le diverse terapie disponibili.

Scienza e politica

La posizione del Governo riguardo a Zolgensma non si basa soltanto sull’evidenza scientifica insufficiente, ma è anche una decisione altamente politica, ha affermato la ricercatrice turca Özkan. Le raccolte fondi benefiche hanno sollevato questioni di giustizia ed equità che hanno diviso l’opinione pubblica.

Alcune famiglie riescono ad avere accesso al trattamento grazie alle raccolte fondi, mentre chi vive in zone più remote o non ha le conoscenze tecniche per organizzare una campagna rimane escluso, ha raccontato Demir. Suo figlio era troppo grande per Zolgensma quando il farmaco venne approvato negli Stati Uniti, ma ha ricevuto Spinraza. L’obiettivo dovrebbe essere “garantire un trattamento equo e accessibile a tutti”, ha affermato Demir.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Chi decide il prezzo dei farmaci e come Questo contenuto è stato pubblicato al Il settore farmaceutico svizzero fornisce farmaci in tutto il mondo, ma non in tutti Paesi il cartellino del prezzo indica la stessa cifra. Ecco perché. Di più Chi decide il prezzo dei farmaci e come

Il Ministero della salute ha sistematicamente difeso la posizione del Governo turco e puntato il dito contro le case farmaceutiche. Nel 2021 Koca ha detto, in un comunicato stampaCollegamento esterno, che “il problema è sostenere compagnie farmaceutiche globali, oltrepassando i confini della moralità e facendo sembrare il nostro Stato incapace”. Con un tenore simile, nel 2023 ha affermatoCollegamento esterno che il Governo non “permetterà che la speranza delle nostre famiglie venga usata per scopi commerciali”.

L’approccio di Novartis non ha aiutato la causa di Zolgensma in Turchia. Nonostante l’alto tasso di SMA, infatti, la compagnia non ha incluso pazienti del Paese in nessuna delle sue sperimentazioni, così come non ha introdotto la Turchia nel programma di accesso anticipato, che fornisce dosi gratuite ad alcuni pazienti nei Paesi in cui il farmaco non è stato ancora approvato.

Un approccio diverso da Biogen che, secondo quanto riportato da un funzionario pubblico a Özkan, ha “seguito tutte le regole”. Prima dell’approvazione di Spinraza, infatti, la compagnia si è accordata con la Turchia per la fornitura di alcune dosi gratuite, e ha condotto studi clinici nel Paese.

Anche la casa farmaceutica svizzera Roche ha incluso pazienti provenienti dalla Turchia nelle sperimentazioni del farmaco Evrysdi, che nel 2023 è stato approvato nel Paese e incluso nelle linee guidaCollegamento esterno nazionali per il trattamento della SMA. Il prezzo di listino di Evrysdi negli Stati Uniti è tra i 100’000 e i 340’000 dollari all’anno, a seconda del peso del o della paziente. Questo farmaco, tuttavia, deve essere assunto ogni giorno per tutta la vita, mentre il trattamento con Zolgensma prevede una singola infusione intravenosa. Il costo complessivo di Evrysdi per paziente potrebbe quindi rivelarsi più alto rispetto a quello del farmaco di Novartis.

L’importanza dei test genetici

Un portavoce di Novartis ha detto a SWI swissinfo.ch che, per ragioni di riservatezza, la compagnia non poteva rivelare i dettagli delle sue conversazioni con il Governo turco, ma si rammaricava del fatto che un accordo con le autorità sanitarie non fosse ancora stato raggiunto.

In una email, ha scritto che Novartis mantiene il suo impegno a dialogare con le autorità turche, per sviluppare un piano che permetta un accesso “flessibile e sostenibile, anche dal punto di vista economico” per il trattamento dei e delle pazienti SMA in Turchia.

Zolgensma non è ancora disponibile nel Paese, ma, secondo le associazioni di pazienti, la pubblicità generata dalle raccolte fondi e la reazione della politica hanno portato ad alcuni sviluppi positivi. Il Governo ha infatti incluso l’esame per la SMA tra i controlli neonatali, così che i bambini possano ricevere la diagnosi e cominciare la terapia prima della comparsa dei sintomi.

Dal 2022 la Turchia è anche diventata uno dei pochi Paesi al mondo a offrire ai futuri genitori un testCollegamento esterno per stabilire se siano portatori della mutazione genetica responsabile della SMA. Se entrambi i genitori risultano essere portatori, il programma di assicurazione statale copre le spese per una diagnosi genetica preimpianto – una procedura simile alla fecondazione assistita – per assicurarsi che l’embrione non sia affetto da SMA, e che quindi non abbia bisogno di terapie dopo la nascita.

“Il Governo si è reso conto che è molto più economico evitare la malattia piuttosto che curarla”, ha detto Demir.

A cura di Nerys Avery/vm/ts

Traduzione dall’inglese: Vittoria Vardanega. Revisione: Sara Ibrahim