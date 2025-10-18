Muore a 103 anni il fisico Chen Ning Yang, Nobel nel 1957
Chen Ning Yang, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 1957, è morto oggi a Pechino all'età di 103 anni, secondo quanto riportato dai media statali cinesi.
(Keystone-ATS) La sua morte è stata attribuita a una “malattia”, secondo l’emittente statale Cctv, che non ha fornito ulteriori dettagli. Nato a Hefei, nella provincia orientale cinese di Anhui, Yang si trasferì negli Stati Uniti negli anni ’40 per proseguire gli studi superiori, prima di ricoprire diverse cattedre universitarie. A quanto pare, acquisì la cittadinanza americana, per poi rinunciarvi nel 2015.
Chen Ning Yang ricevette il Premio Nobel per la fisica nel 1957, insieme al sino-americano Tsung-Dao Lee, per aver dimostrato che la legge di conservazione della parità viene violata in alcune interazioni nucleari, sovvertendo i fondamenti della fisica moderna. È anche noto per aver sviluppato, nei primi anni ’50 con il fisico americano Robert Mills, la teoria di Yang-Mills, che descrive come alcune particelle si scambiano forze per interagire tra loro.