Muore a 78 anni Sam Neill, protagonista di Jurassic Park

Keystone-SDA

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Sam Neill, protagonista di 'Jurassic Park', è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa "improvvisa e inaspettata".

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(Keystone-ATS) “Sam era circondato dai suoi cari e se n’è andato con la dignità che ha contraddistinto tutta la sua vita”, si legge nel comunicato, in cui si precisa inoltre che non era affetto da cancro.

Per il grande pubblico è stato il dottor Alan Grant nella serie di film ‘Jurassic Park’ ma l’attore Sam Neill è stato anche uno dei volti più popolari degli anni Novanta, recitando in blockbuster come in pellicole d’autore.

Le condizioni dell’attore neozelandese – ma nato in Omagh, in Irlanda del Nord, da padre militare neozelandese e da madre inglese – erano difficili da tempio: lo stesso Neill aveva rivelato in un’autobiografia del 2023 di essere “in fin di vita” a causa di un linfoma non Hodgkin al terzo stadio. Tuttavia, nei mesi scorsi aveva dichiarato di essere guarito grazie a una terapia genetica che aveva modificato il suo sistema immunitario e la stessa famiglia ha spiegato come Neill fosse “libero dal cancro”, sebbene in cura presso il St Vincent’s Private Hospital di Sydney.

La carriera di attore di Neill è iniziata negli anni ’70 e ha spaziato tra decine di ruoli in televisione e al cinema, tra cui “Peaky Blinders”, “Caccia a Ottobre Rosso” e “Lezioni di piano”.

Dopo studi classici, Neill – laureato in Letteratura Inglese – aveva iniziato a recitare in teatro, cimentandosi anche nella regia, nella sceneggiatura e nel montaggio: infatti la sua carriera era come regista e montatore di documentari per la National Film Unit della Nuova Zelanda.

Nel 1981 il primo grande ruolo, come protagonista maschile di Possession, diretto da Andrzej Żuławski, al fianco di Isabelle Adjani. Negli anni ottanta ottiene vari riconoscimenti, fra cui nel 1989 l’Australian Film Institute Award come miglior attore protagonista per ‘Un grido nella notte’ di Fred Schepisi. Ma è negli anni Novanta che la carriera di Neill decolla a livello globale con Caccia a Ottobre Rosso (1990) di John McTiernan, Lezioni di piano (1993) di Jane Campion, Il seme della follia (1994) e soprattutto il ruolo nella serie di Jurassic Park, il cui primo capitolo è sel 1993.

Al fianco della carriera di attore Neill – due matrimoni, due figli, e dal 1991 Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) – aveva coltivato la passione di viticoltore, con vigneti nella regione di Central Otago, nell’Isola del Sud della Nuova Zelanda.