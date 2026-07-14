Muore Luis Goytisolo, maestro del romanzo sperimentale spagnolo

Keystone-SDA

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È morto a 91 anni, nella sua residenza di Vimbodì (Tarragona), in Catalogna, lo scrittore spagnolo Luis Goytisolo, tra i maggiori protagonisti del rinnovamento sperimentale della narrativa iberica del secondo Novecento. Lo riportano i media iberici, fra cui El Pais.

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(Keystone-ATS) Nato a Barcellona nel 1935, insieme ai fratelli José Augustin e Juan, Luis Goytisolo ha costituito una delle triadi più influenti della letteratura spagnola contemporanea, contribuendo ad aprire il romanzo nazionale alle grandi correnti della modernità occidentale.

Autore di una vasta produzione narrativa e saggistica, candidato al Premio Nobel e insignito del Premio Nacional de las Letras (2013) e del Premio Carlos Fuentes (2018), Goytisolo lascia come vertice della propria opera la monumentale tetralogia Antagonìa, pubblicata tra il 1973 e il 1981 e oggi considerata uno dei capolavori della letteratura in lingua spagnola del XX secolo.

L’opera comprende ‘Recuento’, ‘Los verdes de mayo hasta el mar’, ‘La colera de Aquiles’ e ‘Teoria del conocimiento’, successivamente riuniti in un unico volume.

Tuttavia, questa grande opera non sarebbe stata possibile se Goytisolo non avesse vissuto l’esperienza del carcere negli anni Sessanta, quando frequentava gli ambienti dell’opposizione al franchismo e fu arrestato e detenuto per alcuni mesi nella prigione di Carabanchel, a Madrid, per la sua militanza nel Partito comunista. Un’esperienza che avrebbe segnato profondamente la sua riflessione sulla storia e sull’individuo.

Dopo il ciclo Antagonìa, Luis Goytisolo proseguì una produzione narrativa di grande coerenza, con opere come ‘Estela del fuego que se aleja’, premio della Critica nel 1985; ‘La paradoja del ave migratoria’, ‘Liberacion’, ‘Oido atento a los pajaros’ e ‘El lago en las pupilas’, alternando il romanzo alla saggistica, ai libri di viaggio e all’attività giornalistica.