Musei: visitatori in aumento del 6% nel 2019

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 novembre 2020 - 11:19

(Keystone-ATS)

I musei svizzeri hanno fatto il pieno di visitatori lo scorso anno: nei 1129 musei censiti dall'Ufficio federale di statistica (UST) si sono registrati 14,2 milioni di ingressi, pari a un aumento di oltre 800'000 unità (+6%) rispetto all'anno precedente.

Il risultato è da ricondurre in particolare all'aumento del numero di visitatori in una sessantina di "musei a forte affluenza di pubblico", ovvero quelli che registrano oltre 50'000 ingressi all'anno. Nei musei a bassa e media affluenza, sottolinea l'UST sul suo sito web, il numero di ingressi è rimasto stabile.

Il numero di musei presenti in Svizzera nel 2019 si è attestato a 1129 (-2 rispetto al 2019 e -6 rispetto al 2017), 93 dei quali si trovavano in una regione di lingua italiana. Tuttavia, non vengono forniti i dati degli ingressi a seconda delle regioni linguistiche.

L'UST, inoltre, non fornisce informazioni sui musei che hanno attirato il maggior numero di visitatori. "Per motivi di protezione dei dati, non possiamo fornire un elenco di questi musei", indicano i funzionari di Neuchâtel all'agenzia di stampa Keystone-ATS, precisando che in generale essi pubblicano solo risultati aggregati e non dati individuali.

Interesse per i musei di scienze naturali

Dalle informazioni fornite oggi dall'UST sul suo sito web emerge che il numero di ingressi è in crescita e per la prima volta si sono superati i 14 milioni di ingressi. Nel 2018 erano 13,36 milioni, nel 2017 si attestavano a 13,38, mentre nell'anno precedente 13,23. È tuttavia facile immaginare che i dati per il 2020 - quando verranno pubblicati - saranno inferiori a causa della crisi sanitaria legata al coronavirus.

Ad attirare particolare interesse nel 2019 sono stati i musei di scienze naturali, con una media di circa 33'000 ingressi all'anno. Seguono i musei d'arte (21'700) e quelli di archeologia, storia ed etnografia (20'322).

Nel 2019 i musei svizzeri hanno organizzato quasi 107'000 visite guidate - una cifra stabile rispetto all'anno precedente - e quasi 37'000 eventi (inaugurazioni, conferenze, workshop ecc.), rispetto ai 35'000 proposti l'anno precedente.