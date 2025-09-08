The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Musica: è morto Rick Davies, cofondatore dei Supertramp

Keystone-SDA

È morto a 81 anni il musicista britannico Rick Davies, tastierista, vocalist e cofondatore nel 1969 con il connazionale Roger Hodgson dei Supertramp.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La band fra gli anni ’70 e gli ’80 segnò la scena internazionale dell’art rock e del progressive con milioni di album venduti e hit memorabili: da Goobye Stranger a The Logical Song.

Davies si è spento nella sua casa di Long Island, presso New York, come confermato dagli altri ex componenti del gruppo in un messaggio sui social ripreso fra l’altro dai media d’oltre Manica. Viveva negli Usa da tempo e da circa un decennio combatteva contro un’aggressiva forma di mieloma, un cancro del midollo.

“La sua espressività vocale e l’inconfondibile tocco pianistico del suo Wurlitzer sono stati il battito cardiaco della musica della nostra band”, hanno scritto i vecchi compagni di avventura nel ricordarlo.

Fra il 1970 e il 1985 i Supertramp vendettero 18 milioni di dischi in giro per il mondo, vincendo due volte il Grammy ed esibendosi in tour e concerti spettacolari fra Europa e Nord America. Dopo l’uscita dalla formazione di Hodgson, a metà anni ’80, Davies rimase l’unico leader nelle reunion organizzate a cavallo del 2000 e poi di nuovo negli anni 2010: fino allo scioglimento finale del 2015, seguito dall’annuncio della diagnosi del mieloma.

Rick Davies lascia la moglie Sue, con la quale ha condiviso oltre 50 anni di matrimonio.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR