Musk contro bando di TikTok in nome della libertà di espressione

1 minuto

(Keystone-ATS) Elon Musk ha spezzato una lancia contro il divieto di TikTok negli Stati Uniti in nome della “libertà di espressione”, alla vigilia del voto della Camera Usa che potrebbe portare alla scomparsa della popolarissima piattaforma.

“Secondo me TikTok non dovrebbe essere bandito negli Stati Uniti, anche se un simile divieto potrebbe avvantaggiare la piattaforma X”, ha detto il patron della piattaforma. “Questo andrebbe contro libertà di parola e di espressione. Questo non è ciò che l’America rappresenta”, ha aggiunto.