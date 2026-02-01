Musk torna a finanziare repubblicani, versati 10 milioni di dollari
Elon Musk ha donato 10 milioni di dollari lo scorso mese per aiutare i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato.
(Keystone-ATS) La donazione segue la cena con il presidente Usa Donald Trump Mar-a-Lago nelle scorse settimane per riallacciare i rapporti logorati dal litigio pubblico della scorsa estate.
Il miliardario ha donato complessivamente alla causa repubblicana 75 milioni di dollari nel 2025, dopo averne spesi 240 per sostenere la campagna elettorale di Trump.