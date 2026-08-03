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Myanmar: Suu Kyi incontra un rappresentante della Croce rossa

Keystone-SDA

L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi, detenuta agli arresti domiciliari, ha incontrato un rappresentante del Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr), ha riferito oggi la presidenza del Myanmar.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È il primo incontro di Suu Kyi reso pubblico con un funzionario straniero dal colpo di Stato militare del 2021.

“Arnaud de Baecque, rappresentante residente del Cicr in Myanmar, ha incontrato Suu Kyi questa mattina”, ha indicato l’ufficio del presidente sulla piattaforma di messaggistica Telegram pubblicando alcune foto della visita.

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