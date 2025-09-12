The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

NATO: missione Eastern Sentry su fianco est dopo droni in Polonia

Keystone-SDA

Dopo le violazioni dello spazio aereo polacco da parte della Russia, la NATO avvia nei prossimi giorni una nuova iniziativa, denominata Eastern Sentry (sentinella orientale), per proteggere il fianco orientale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il segretario generale dell’Alleanza atlantica Mark Rutte in una conferenza stampa con il comandante supremo delle forze alleate in Europa, Alexus Grynkewich.

“Non stiamo rincorrendo, eravamo ben posizionati. Ma con il vasto numero di droni arrivati in Polonia è venuto il momento di prendere misure extra: Eastern Sentry è un disegno di difesa totalmente diverso”, ha affermato il generale statunitense Grynkewich.

Quanto accaduto in Polonia è un fatto “pericoloso e inaccettabile, che sia stato intenzionale o meno”, ha detto Rutte a Bruxelles.

La valutazione è in corso, ha aggiunto il segretario generale della NATO ribadendo che “il comportamento sconsiderato che abbiamo visto da parte della Russia è estremamente pericoloso”.

“La posizione degli USA è assolutamente chiara, siamo tutti insieme. L’impegno dell’America c’è in tutti i sensi. Sono stato pienamente soddisfatto” della reazione degli Stati Uniti a quanto accaduto, ha precisato.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
26 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
67 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
17 Mi piace
21 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR