Nbc, Biden operato per un tumore alla pelle

Keystone-SDA

L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato di recente sottoposto a un intervento chirurgico per un tumore alla pelle. Lo riporta Nbc, sottolineando che Biden sta recuperando bene.

(Keystone-ATS) Non è chiaro quando Biden sia stato operato: lo scorso mese è stato visto con un taglio visibile sulla testa coperto da un cerotto. Biden aveva rimosso delle cellule della pelle cancerogene anche durante la sua presidenza. Di recente all’ex presidente è stato diagnosticato un tumore alla prostata.

