Democrazia diretta in Svizzera
NE: abbattuta giovane lince, si avvicinava troppo agli umani

Keystone-SDA

Una giovane lince ha dovuto essere abbattuta nel canton di Neuchâtel la settimana scorsa, ha rivelato la RTS. L'animale, che era in condizioni di salute preoccupanti e faticava ad abituarsi alla vita selvaggia, ha dato una zampata a una passante.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Poiché la giovane lince “era diventata minacciosa, questo è uno dei problemi che ha giustificato l’intervento”, ha dichiarato ieri sera Christophe Noël, capo del servizio fauna di Neuchâtel, al telegiornale “19:30” della RTS. L’animale “si avvicinava alle persone e si lasciava osservare a pochi metri di distanza”.

Il giovane esemplare era stato accolto allo zoo della Garenne a Le Vaud (VD) lo scorso autunno e poi rilasciato nel nord del Canton Vaud nel mese di maggio.

Martedì sera, alcune persone che facevano jogging hanno incontrato una donna e il suo cane, che da diversi minuti si trovavano faccia a faccia con una lince. La donna aveva ricevuto una zampata. I jogger hanno tirato calci, fatto rumore e preso un bastone, ma la lince non partiva. “Eravamo un po’ all’erta”, ha dichiarato uno di loro alla RTS.

“Grosso gatto”

La polizia e il guardiano della selvaggina sono poi intervenuti. Si comportava “quasi come un grosso gatto”, ha descritto un poliziotto in un video girato sul posto da uno dei jogger.

Oltre al suo comportamento minaccioso quella sera, la giovane lince era in condizioni di salute preoccupanti, perciò il servizio faunistico ha dovuto abbatterla. Si tratta di una decisione rara, poiché è una specie protetta.

