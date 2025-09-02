The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

NE: botte in caserma, tredici condanne

Keystone-SDA

Una comandante dell'esercito svizzero e dodici ufficiali sono stati condannati dal Tribunale militare di cassazione per un caso di nonnismo, nella fattispecie un pestaggio durante una consegna dei gradi, a Colombier, canton Neuchâtel.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) In totale 22 reclute erano state ferite a pugni. I fatti risalgono al 6 aprile 2018, secondo quanto riportato oggi dall’Aargauer Zeitung, dalla Luzerner Zeitung e dal St. Galler Tagblatt. Gli imputati sono stati condannati a 15 aliquote giornaliere da 170 franchi, sospese per due anni, e a una multa di 400 franchi.

Riunite nel cortile della caserma, le reclute hanno ricevuto il grado di soldati. Come vuole la tradizione, gli ufficiali avevano il permesso di dare una manata sul grado appena insignito, quindi all’altezza della “clavicola destra”, come indica la sentenza delle autorità marziali, consultata da Keystone-ATS.

I colpi inferti hanno fatto perdere l’equilibrio ad alcuni militi, mentre nella caserma sono risuonati dei “suoni sordi”, sottolineano i giudici. La situazione è però degenerata più tardi nel corso di una seconda cerimonia di consegna dei gradi in serata.

La comandante, ora promossa a maggiore, ha annunciato che avrebbe tollerato “fino a due clavicole rotte”. I colpi sono perdurati per quasi un quarto d’ora e alcuni di questi sono stati ritenuti “eccessivi”.

Da festiva ed euforica la serata è in seguito degenerata, scrivono i giudici. I colpi rifilati alle reclute sono stati descritti come “mal indirizzati, o dati con rabbia e odio”, da quadri che si sono “sfogati” sui soldati.

Una ventina di feriti

Nei giorni successivi almeno 22 soldati si sono rivolti al medico militare, a causa di “contusioni ed ematomi di dimensioni diverse”. Inoltre lamentavano dolori forti alla spalla destra e al tronco.

Il medico ha pure rilevato una frattura a una costola in un ferito e una costola incrinata in un altro. Un terzo infortunato si è invece presentato con un ematoma di 20 centimetri di lunghezza per 8 di larghezza sul braccio destro, oltre che con delle difficoltà respiratorie. In tutto, il medico ha rilasciato dispense a 14 dei soldati visitati e ha sporto denuncia contro gli ufficiali.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
71 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Aylin Elçi

Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?

Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Raccontateci la vostra storia.

Partecipa alla discussione
1 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR