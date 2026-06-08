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NE: cane fa scattare ricerca della padrona scomparsa

Keystone-SDA

Un cane tornato a casa da solo ha dato il via a un'azione di ricerca questa notte nel canton Neuchâtel. La padrona si era ferita al ginocchio durante una passeggiata ed era rimasta bloccata.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La ricerca nella zona boschiva di Montmollin è durata diverse ore, si legge in una nota odierna della polizia cantonale neocastellana. La 50enne stava portando a spasso il suo amico a quattro zampe, quanto attorno alle 22:15 si è infortunata. Non avendo con sé un telefono, non ha potuto chiamare i soccorsi.

Il cane ha quindi ripreso la strada di casa. Vedendolo arrivare solo, la famiglia della donna si è allarmata e ha chiamato aiuto. I soccorritori si sono messi subito all’opera, con l’aiuto anche di unità cinofile, droni e un elicottero munito di strumenti per la visione notturna.

La sventurata è stata avvistata alle 3:15. Oltre alla ferita al ginocchio, presentava già i primi segni di ipotermia. Dopo le prime cure sul posto è stata trasportata all’ospedale Pourtalès di Neuchâtel.

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