NE: La Chaux-de-Fonds, scompiglio in stazione per uomo con coltello

Keystone-SDA

Un individuo armato di coltello ha seminato il caos ieri sera alla stazione di La Chaux-de-Fonds (NE). Diverse persone hanno riportato ferite lievi nel tentativo di bloccare l'uomo prima che venisse arrestato.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo la polizia neocastellana, il protagonista della vicenda è un 23enne algerino, la cui residenza è sconosciuta. Si tratta, viene indicato in una nota odierna, di una persona “già conosciuta dalle forze dell’ordine” a causa di diverse denunce presentate nei suoi confronti.

Stando alla ricostruzione dei fatti, verso le 19.20 è giunta la segnalazione in merito a un uomo “piuttosto agitato” che stava provocando disordini in stazione. Il magrebino ha dapprima rubato in un negozio e poi si è rifugiato all’interno della cucina di un McDonald’s.

Lì, ha afferrato un coltello con il quale ha tentato di colpire più volte un dipendente della catena di fast food, ma è stato disarmato dalle persone presenti sul posto prima dell’arrivo degli agenti. “La polizia ha dovuto usare la forza per immobilizzarlo, dato il suo stato di agitazione”, si legge nel comunicato.

L’aggressore è stato trasportato con un’ambulanza in ospedale per ricevere le cure mediche del caso e poi messo sotto custodia. Sul luogo è stato chiamato anche il “care team” della polizia per fornire supporto alle persone coinvolte.