NE: notte gelida a La Brévine, toccati i -30 gradi
Stamattina alle 6.00 i termometri di La Brévine (NE) hanno segnato -30,3° centigradi, come riporta il sito di MeteoSvizzera. Per la "Siberia della Svizzera" si tratta della notte più fredda dell'inverno.
(Keystone-ATS) Lo scorso 23 novembre si erano già toccati i -26,3°, mentre il record svizzero assoluto di -41,8° risale al 12 gennaio 1987.
Dal venticinquesimo anniversario dell’evento, nel 2012, in poi la località neocastellana, situata a 1’042 metri sopra il livello del mare, organizza ogni anno una “festa del freddo” che attira migliaia di visitatori e la cui prossima edizione è in programma per il weekend del 7-8 febbraio.