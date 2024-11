NE: rinvenuti tre morti in un appartamento di La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

La polizia ha trovato tre morti in un appartamento di La Chaux-de-Fonds (NE) nel tardo pomeriggio di oggi.

(Keystone-ATS) Sono stati avviati una serie di accertamenti sul posto, in presenza del procuratore, precisa in una nota diffusa in serata, aggiungendo che è stata aperta un’inchiesta.

Le forze dell’ordine sono intervenute dopo che alcuni abitanti dell’immobile avevano manifestato preoccupazione in relazione alle persone domiciliate nell’appartamento in questione. Secondo le prime informazioni, i fatti sembrano essersi svolti a porte chiuse in un contesto familiare, prosegue la polizia neocastellana, aggiungendo che per ora non rilascerà ulteriori dettagli.