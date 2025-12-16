The Swiss voice in the world since 1935
Nebbia e visibilità zero a New Delhi, 130 voli cancellati

Keystone-SDA

La nebbia ha portato per il secondo giorno di seguito la visibilità vicina allo zero nella capitale indiana di New Delhi, causando gravi problemi nel traffico aereo. L'aeroporto Internazionale Indira Gandhi ha annullato quasi 130 voli, tra arrivi e partenze.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sempre oggi, la compagnia IndiGo, non ancora del tutto tornata alla normalità dopo la crisi della settimana scorsa dovuta alla carenza di personale, ha annunciato altri 110 voli cancellati sulla sua intera rete.

