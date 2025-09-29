The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Nel 2024 Pil svizzero +1,4%, in accelerazione rispetto a 2023

magazzino
Keystone-SDA

Nel 2024 il prodotto interno lordo (Pil) della Svizzera è aumentato dell’1,4% rispetto all'anno precedente, al netto dell'impatto dei prezzi, in accelerazione rispetto al +0,8% del 2023.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Tenuto conto dell’inflazione dell’1,0% il Pil a prezzi correnti è aumentato del 2,4%, attestandosi a 854 miliardi di franchi, ha indicato oggi l’Ufficio federale di statistica (UST).

Il principale motore della crescita è stato il consumo finale delle economie domestiche (+2,4%) e un apporto positivo è giunto anche dal commercio estero; la dinamica degli investimenti si è invece affievolita. Il settore delle imprese non finanziarie, sostenuto dai settori chimico-farmaceutico, informatico e delle comunicazioni, sanitario e del commercio al dettaglio, ha registrato una netta crescita (+1,6%). A livello di imprese finanziarie, invece, la situazione è contrastante, con un forte aumento del valore aggiunto delle assicurazioni (+6,5%) e un calo del valore aggiunto degli intermediari finanziari (-2,3%).

Il reddito nazionale lordo (RNL) a prezzi correnti, che tiene conto dei redditi da lavoro e da capitale percepiti e versati all’estero, nel 2024 è cresciuto del 3,5% a seguito di un forte aumento dei redditi da capitale ricevuti da oltre frontiera (4,9%).

I miglioramenti nei metodi di calcolo e l’integrazione di nuove fonti di dati hanno comportato nel periodo 1995-2023 un aumento del livello del Pil a prezzi correnti compreso tra 1,1 e 3,8 punti percentuali, a seconda degli anni considerati. Dal 2021 in poi, l’aumento è stato più marcato e supera i 3 punti percentuali.

Da parte sua la Segreteria di Stato dell’economia (Seco) ha pubblicato oggi dati a loro volta rivisti relativi al secondo trimestre 2025: il prodotto interno lordo al netto degli eventi sportivi ha segnato un timido rialzo rispetto ai tre mesi prima, pari allo 0,2% (stima precedente: +0,1%). Nel primo trimestre la crescita era stata del +0,8% (+0,7% nella valutazione usata finora).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR