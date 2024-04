Neon in forte crescita, superati i 200’000 titolari di conto

2 minuti

(Keystone-ATS) Neon in forte crescita: la neobanca ha annunciato oggi di aver superato la soglia di 200’000 titolari di conto. Allo stesso tempo la società lancia il primo conto congiunto svizzero basato esclusivamente su un’app.

“Siamo lieti che la crescita degli ultimi anni continui”, afferma Julius Kirscheneder, cofondatore e responsabile marketing dell’azienda con sede a Zurigo, citato in un comunicato odierno. “L’anno scorso siamo riusciti ad aprire ben oltre 50’000 nuovi conti: si tratta di un’espansione che avrebbe soddisfatto persino alcuni grandi istituti e che noi abbiamo ottenuto con costi di comunicazione significativamente inferiori”.

Stando alla dirigenza la continua progressione degli ultimi anni si basa in gran parte sulle raccomandazioni all’interno della stessa base di utenti, ma avviene anche grazie a nuovi prodotti come il trading di azioni ed ETF, che è stato integrato direttamente nell’app Neon dalla metà del 2023. La crescente fiducia della clientela si riflette anche nei depositi e negli investimenti degli utenti, che hanno raggiunto 1,1 miliardi di franchi alla fine di febbraio 2024: ciò corrisponde a un aumento del 70% sull’arco di 12 mesi.

“Con il primo conto congiunto in Svizzera puramente digitale e basato su app continuiamo a realizzare i desiderio dei nostri utenti e a mettere in pratica le nostre aspirazioni di innovazione per il mercato svizzero”, dichiara Jörg Sandrock, cofondatore e Ceo della banca, a sua volta citato nella nota per i media. Neon offre ora un conto comune per due persone che può essere aperto e gestito direttamente nell’app. Richiede una residenza comune e costa 3 franchi al mese per persona.

Lanciata nel 2018, Neon è una cosiddetta neobanca o banca su smartphone, cioè un istituto che opera interamente online, senza filiali fisiche. Questo permette di contenere i costi: i conti di base sono infatti gratuiti. Il denaro dei clienti è custodito presso la Hypothekarbank Lenzburg, con la normale garanzia di deposito di 100’000 franchi.