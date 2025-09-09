The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Nepal: incendiata casa ex premier, la moglie ustionata a morte

Keystone-SDA

Rajyalaxmi Chitrakar, moglie dell'ex premier del Nepal Jhalanath Khanal è morta per le ustioni riportate nell'assalto incendiario di oggi alla sua abitazione, nel quartiere Dallu di Katmandu. Lo si apprende dal sito nepalese Khabarhub.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La donna si trovava nella casa che è stata assaltata e data alle fiamme nella mattinata dai manifestanti; trasportata in ospedale in condizioni critiche, si è spenta dopo poche ore.

Il marito, esponente del Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist), si dimise dall’incarico nel 2011, ma è considerato dai protagonisti della protesta delle ultime ore un esponente della vecchia guardia tuttora al potere nel Paese che deve farsi da parte.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR