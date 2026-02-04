Nestlé: CEO starebbe pensando a vasta riorganizzazione strategica

Keystone-SDA

Il nuovo CEO di Nestlé Philipp Navratil starebbe pianificando una riorganizzazione strategica del gruppo, che dovrebbe concentrarsi su quattro pilastri aziendali. L'obiettivo è quello di rilanciare la crescita, dopo anni difficili.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando a quanto riferisce oggi Financial Times, che cita fonti vicine al progetto, in futuro il gruppo si dovrebbe concentrare sui settori caffè, alimenti per animali, nutrizione e salute, nonché alimenti e snack. Ciò dovrebbe rafforzare la collaborazione all’interno della complessa struttura della multinazionale: concretamente i team dovrebbero essere in grado di adattarsi più rapidamente alle mutevoli tendenze dei consumatori, operando veloci innovazioni di prodotto.

Navratil aveva già in parte delineato questa strategia in un’intervista rilasciata in dicembre a Finanz und Wirtschaft. “Non mi chiedo cosa dobbiamo ancora acquistare: ciò di cui abbiamo bisogno sono innovazioni per accelerare la crescita”, aveva sostenuto il dirigente austro-svizzero.

Finora Nestlé si è organizzata principalmente per regioni – America, Europa, Asia, Oceania e Africa – ed è suddivisa anche in sei cosiddette unità strategiche di business. Esistono inoltre tre divisioni gestite a livello globale, tra cui Nespresso, Health Science e il comparto dell’acqua, attualmente in vendita.

Interpellata dall’agenzia Awp, l’azienda non si esprime sulle rivelazioni del quotidiano londinese. “Non vogliamo commentare questa notizia”, ha dichiarato un portavoce.

Come si ricorderà da quando è entrato in carica in settembre Navratil ha già avviato un programma di ristrutturazione, che prevede la soppressione, entro due anni, di 16’000 posti di lavoro, pari a quasi il 6% della forza lavoro. Tra le altre cose il dirigente ha motivato questa decisione con la volontà di snellire le strutture aziendali. Nelle ultime settimane il gruppo ha dovuto anche fare i conti con la vicenda del latte in polvere per neonati contaminato da una tossina.

Alla borsa di Zurigo l’azione Nestlé è oggi in lieve rialzo (+0,1%), mostrandosi lievemente più tonica del mercato (SMI -0,2%). Dall’inizio del 2026 il valore marcia sul posto, mentre negative sono le performance su uno (-2%) e cinque anni (-24%).