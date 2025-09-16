Nestlé: il presidente Paul Bulcke lascia l’incarico

The Swiss voice in the world since 1935
Keystone-SDA

Il colosso alimentare Nestlé, con sede a Vevey, ha annunciato martedì, dopo la chiusura delle contrattazioni, che il presidente del Consiglio d'amministrazione Paul Bulcke ha rassegnato le dimissioni. Gli subentrerà dal 1° ottobre Pablo Isla.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Benché avvenuto prima del previsto, il cambio al vertice di Nestlé non è una sorpresa. Dopo due dimissioni di CEO in un solo anno, l’inquietudine all’interno del gruppo era grande e i grandi azionisti hanno aumentato la pressione su Bulcke, come si è potuto leggere sui media lo scorso fine settimana.

Paul Bulcke ha preso personalmente la decisione di dimettersi anticipatamente, ha sottolineato una portavoce del gruppo martedì sera in risposta a una richiesta dell’agenzia di stampa AWP. Era convinto che fosse il momento giusto per farlo.

Pablo Isla assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione già all’inizio di ottobre, invece che nella prossima primavera, come ha annunciato Nestlé la stessa sera. Guiderà il gruppo insieme al CEO Philipp Navratil. Navratil ha assunto la direzione operativa all’inizio di settembre, subentrando a Laurent Freixe, che era inciampato in una relazione tenuta nascosta all’interno dell’azienda.

Bulcke ha piena fiducia nella nuova leadership di Isla e Navratil, ha detto una portavoce. La nuona struttura dirigenziale aiuterà il gruppo a svilupparsi ulteriormente. Nell’ambito della riorganizzazione del gruppo, Nestlé si concentra sulla crescita organica, sull’aumento dell’efficienza e su ulteriori investimenti nei vari marchi del gruppo.

