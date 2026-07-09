Nestlé investe 563 milioni in Thailandia per produzione Nescafé
Nestlé investe 563 milioni di franchi per la costruzione di un nuovo stabilimento dedicato al caffè Nescafé nella provincia di Samut Prakan, in Thailandia.
(Keystone-ATS) L’impianto, che entrerà in funzione nella seconda metà del 2028, produrrà caffè solubile, miscele e bevande pronte al consumo, rispondendo alla crescente domanda interna e creando nuove opportunità di esportazione nel sud-est asiatico, ha indicato oggi la multinazionale alimentare vodese.
La Thailandia rappresenta un mercato particolarmente dinamico per il caffè, con un valore stimato di circa 1 miliardo di franchi. “Il caffè è la nostra attività più importante a livello globale e la Thailandia è uno dei mercati principali”, afferma Remy Ejel, CEO della regione Asia, Oceania e Africa, citato in un comunicato.
La nuova fabbrica, che darà lavoro a oltre 500 persone, sarà dotata delle più avanzate tecnologie di automazione e di sistemi basati sull’intelligenza artificiale. Tra questi figurano le ultime novità in materia di estrazione del caffè e di recupero degli aromi, pensate per preservare l’intensità sensoriale della miscela e garantire un’esperienza di gusto migliore. Robotica e sistemi automatizzati ottimizzeranno anche il confezionamento, il trasporto e la gestione delle scorte, mentre un centro di distribuzione integrato ridurrà i tempi di consegna e migliorerà l’agilità logistica.
L’investimento, sostenuto dal Board of Investment della Thailandia in coerenza con gli obiettivi nazionali di economia bio-circolare, conferma la presenza ultracentenaria di Nestlé nel paese. L’azienda da oltre 40 anni supporta i coltivatori locali di caffè Robusta con fornitura di piantine e programmi di agricoltura rigenerativa e resilienza climatica. L’acquisto annuale di materie prime locali, per un valore superiore a 100 milioni di franchi, contribuirà inoltre a rilanciare l’economia del territorio e a migliorare le condizioni di vita delle comunità agricole, si dice convinto il gruppo.