Nestlé non aumenterà gli stipendi dei dipendenti in Svizzera

Keystone-SDA

Nessun aumento in busta paga, nel 2026, per i dipendenti di Nestlé in Svizzera: il colosso alimentare vuole risparmiare.

(Keystone-ATS) “Tenuto conto della pressione sui costi, di cui siete tutti consapevoli, il prossimo anno non procederemo a una revisione salariale per le sedi in Svizzera”, si legge in una comunicazione interna ai dipendenti firmata dalla responsabile delle risorse umane Anna Lenz, di cui riferisce oggi l’agenzia Awp.

La battuta d’arresto sul fronte delle retribuzioni interessa in particolare i collaborati attivi nella centrale del gruppo di Vevey (VD), quelli della direzione della filiale Svizzera e quelli del produttore di capsule di caffè Nespresso. Contattato dall’Awp, il sindacato Unia ha confermato di essere a conoscenza della mancata progressione degli stipendi.

Confrontato con una stagnazione dei volumi di vendita Nestlé in ottobre ha presentato un piano di risparmi su scala mondiale per i prossimi due anni che prevede fra l’altro la soppressione di 16’000 posti di lavoro, 12’000 dei quali nei ruoli impiegatizi. Il gruppo vuole economizzare tre miliardi di franchi entro la fine del 2027.

Nestlé pensa quindi al futuro, ma le sue radici risalgono nel tempo: ha infatti origini che risalgono all’Ottocento e porta il nome di un farmacista e imprenditore tedesco naturalizzato svizzero, Heinrich (Henri) Nestlé (1814-1890), che nel 1866 inventò un alimento specifico per i bambini che non potevano essere allattati al seno: la farina lattea. Lo sviluppo nel corso dei decenni ha fatto di quell’azienda una grande multinazionale: stando al rapporto d’esercizio 2024 il gruppo è un colosso attivo in 185 nazioni con 337 fabbriche in 75 paesi e un organico di 277’000 dipendenti, che gestiscono qualcosa come 2000 marchi. L’ultimo esercizio si è chiuso con un fatturato di 91,4 miliardi di franchi e un utile netto di 10,9 miliardi.