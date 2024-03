Netanyahu, “Biden sbaglia, in Israele mie azioni condivise”

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente Usa Joe Biden “si sbaglia”. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un’intervista a Politico, in parte anticipata dai media israeliani.

“Se intendeva dire che conduco una politica contro la maggioranza dell’opinione pubblica israeliana e ciò danneggia gli interessi di Israele, allora è sbagliato. Non è solo la mia politica privata, è della stragrande maggioranza degli israeliani”, ha spiegato Netanyahu. Il premier ha inoltre ribadito l’opposizione a un controllo di Gaza da parte dell’Autorità nazionale palestinese.

“L’ultima cosa che dovremmo fare – ha spiegato Netanyahu – è mettere a Gaza, a capo di Gaza, l’Autorità Palestinese che educa i suoi figli al terrorismo e paga per il terrorismo”. “La maggior parte degli israeliani – ha continuato il premier – capisce che se non respingiamo completamente il tentativo di imporci uno Stato terrorista palestinese, si torna al massacro del 7 ottobre”.

“Quindi, il tentativo di dire che le mie politiche sono politiche private che non sono sostenute dalla maggior parte degli israeliani, è falso. La stragrande maggioranza è unita come mai prima d’ora. E capiscono – ha concluso – cosa è bene per Israele. Capiscono cosa è importante per Israele. E penso che abbiano ragione”.