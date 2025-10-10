The Swiss voice in the world since 1935
Netanyahu, “l’accordo era impossibile prima, lo impediva Hamas”

"A tutti quelli che sostengono che questo accordo si poteva raggiungere prima dico che non è vero: Hamas non ha mai acconsentito a liberare tutti gli ostaggi con l'Idf così ancora profondamente dentro la Striscia", ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

(Keystone-ATS) “Oggi celebriamo uno dei risultati più grandi della nostra guerra per la rinascita: il ritorno di tutti i nostri ostaggi – vivi e morti – a casa. Questo è stato un obiettivo centrale che abbiamo perseguito con determinazione lungo tutto il percorso. Abbiamo fatto una promessa e l’abbiamo mantenuta. Vi ricordo che, all’inizio della guerra, c’erano coloro che dicevano ‘dobbiamo abituarci all’idea che non riusciremo a riavere nemmeno un ostaggio vivo’. Io la pensavo diversamente e ho agito diversamente”, ha detto Netanyahu in una dichiarazione ai media in ebraico.

“Hamas ha accettato l’accordo solo quando ha sentito la spada alla gola. E la spada è ancora lì. Hamas ha accettato l’accordo dopo che il piano Trump, su cui ho concordato con il presidente a Washington, lo ha isolato a livello internazionale in modo senza precedenti”, ha affermato.

“Stiamo stringendo Hamas da ogni lato in vista delle prossime fasi del piano, che prevede il suo disarmo completo e la smilitarizzazione di Gaza. Se ciò sarà raggiunto in modo pacifico, tanto meglio. Se no, sarà raggiunto con la forza”, ha aggiunto.

