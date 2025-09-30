The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Netanyahu, ‘con Trump non ho accettato Stato di Palestina’

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato di non aver accettato lo Stato palestinese nei colloqui con il presidente americano Donald Trump.

(Keystone-ATS) Egli ha poi aggiunto che l’esercito israeliano “rimarrà nella maggior parte di Gaza”. “Recupereremo tutti i nostri ostaggi, vivi e in buona salute, mentre Tsahal resterà nella maggior parte della Striscia di Gaza”, ha detto Netanyahu in un video pubblicato oggi sul suo profilo Telegram, nonostante ieri alla Casa Bianca avesse pubblicamente dato il suo sostegno al piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza che prevede, tra l’altro, il ritiro graduale dell’Idf e il dispiegamento di una “forza di stabilizzazione internazionale”.

“Ci viene detto: dovete accettare le condizioni di Hamas. L’esercito deve ritirarsi e Hamas può rafforzarsi, controllare la Striscia… No, no, non funziona così”, ha aggiunto Netanyahu nel video.

In un post pubblicato su X, il ministro israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha dal canto suo definito il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza “un clamoroso fallimento diplomatico” per Israele e “un miscuglio indigesto”.

A suo avviso sarebbe un chiudere gli occhi e voltare le spalle a tutte le lezioni del 7 ottobre, riferendosi all’attacco di Hamas nel 2023, che ha innescato la guerra di Gaza. “A mio avviso, finirà anche in lacrime. I nostri figli saranno costretti a combattere di nuovo a Gaza”, ha aggiunto.

Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

