Netanyahu, determinati a raggiungere tutti obiettivi guerra

Keystone-SDA

"Continueremo ad agire con determinazione finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi della guerra, per garantire il nostro futuro nella nostra meravigliosa terra": lo afferma il premier Benjamin Netanyahu nel suo messaggio di Rosh Hashanah, il capodanno ebraico.

(Keystone-ATS) “Le nostre forze stanno ora operando con grande forza nella Striscia di Gaza per sconfiggere definitivamente Hamas e riportare a casa tutti i nostri ostaggi”, ha aggiunto, stando a quanto riporta il Times of Israel. “E così facendo, apriremo anche la strada all’espansione del cerchio della pace”, sostiene Netanyhu preparando il terreno a ulteriori accordi di pace regionali.