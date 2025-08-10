The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu, obiettivo non è occupare Gaza, ma liberarla

Keystone-SDA

"Il nostro obiettivo non è occupare Gaza, è liberare Gaza, liberarla da Hamas". Lo ha affermato oggi il premier Benyamin Netanyahu aprendo la conferenza stampa per i media stranieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Di seguito il premier ha illustrato in dettaglio il piano di Israele in cinque punti per l’operazione che era stato anticipato nei giorni scorsi.

Netanyahu ha poi dichiarato che “la guerra può finire domani se Hamas depone le armi e libera tutti gli ostaggi rimasti”, sottolineando che Gaza sarà smilitarizzata e Israele manterrà la “responsabilità della sicurezza”. In seguito a Gaza verrà istituita una “amministrazione civile non israeliana”. “Questo è il nostro piano per il giorno dopo”, ha detto.

In merito alla situazione umanitaria, secondo il capo del governo “gli unici che stanno deliberatamente morendo di fame sono i nostri ostaggi”. “La nostra politica – ha aggiunto – è sempre stata quella di scongiurare una crisi umanitaria” a Gaza. Israele ha distribuito “2 milioni di tonnellate di aiuti”, avvertendo gli abitanti della striscia per farli allontanare dal pericolo.

“Ma negli ultimi mesi Hamas ha boicottato gli aiuti creando una carenza di forniture”, ha aggiunto. Il premier ha anche accusato l’Onu di “non voler consegnare gli aiuti” fermi ai confini della Striscia.

Dopo aver accusato l’ONU, Netanyahu ha annunciato che verranno designati corridoi sicuri per la distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza, l’aumento del numero di punti di distribuzione sicuri gestiti dalla Ghf e un maggior numero di lanci aerei da parte delle forze israeliane e di altri partner.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
8 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Jessica Davis Plüss

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR